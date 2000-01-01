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Flickr.com 11.01 11:30   MIGnews.com

WikiLeaks опроверг информацию о компромате на Трампа

Сайт WikiLeaks на своей странице в Twitter опроверг информацию о том, что Россия якобы собрала компромат на избранного президента США Дональда Трампа.

“35-страничный файл, опубликованный BuzzFeed по поводу Трампа, не является докладом разведки. Стиль, факты и даты не демонстрируют никакой достоверности”, - отмечается в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что американские спецслужбы подозревают о существовании в РФ компрометирующей информации об избранном американском президенте.

Позднее сайт BuzzFeed опубликовал документ, который якобы послужил основой для таких подозрений, он базируется на записях бывшего сотрудника британской разведки.

Сам Трамп уже подверг критике “ложные новости”, назвав их политической охотой на ведьм.
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