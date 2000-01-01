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Новые санкции США касаются инвестиций в добычу углеводородов | Фото: Thinkstock11.01 10:53   MIGnews.com

Новые санкции США касаются инвестиций в добычу углеводородов

Новые санкции США в отношении России касаются финансового и энергетического секторов экономики, сообщает Интерфакс со ссылкой на американские СМИ.

Соответствующий законопроект был подготовлен группой сенаторов, в том числе пятью республиканцами, в ответ на якобы хакерские атаки России в США.

Документ предусматривает ограничительные меры в отношении юридических и физических лиц, инвестирующих в российскую отрасль добычи углеводородов - нефти и газа - более 20 млн долларов.

Кроме того, под санкции, согласно проекту закона, попадут инвесторы, которые в течение года вложат свыше 5 млн долларов в строительство РФ трубопроводов и более 1 млн долларов - в гражданские ядерные объекты, а также те, кто скупают активы российских компаний и занимаются операциями с куплей-продажей российского долга.

При этом санкции предлагается вводить не только против американских граждан и компаний, но и третьих стран.
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