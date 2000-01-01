11.01 09:45 MIGnews.com

Кандидат на пост госсекретаря - об опасности со стороны РФ

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Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон на слушаниях в сенате выступит с критикой в адрес России, пишет Washington Post. Слушания по его кандидатуре, как ожидается, пройдут в среду.Согласно проекту выступления, которое приводит газета, Тиллерсон считает, что РФ сегодня представляет собой опасность, поскольку, по его мнению, она вторглась на Украину и поддерживала правительство Сирии, которое нарушает законы ведения войны.Также кандидат на пост главы госдепа полагает, что у союзников США по НАТО есть основания «для беспокойства в связи с «подъемом» России.“В то время как РФ стремится к уважению и значимой роли на международной арене, ее недавние действия не учитывали американские интересы. Россия должна понимать, что мы останемся приверженными своим обязательствам и обязательствам в отношении наших союзников”, - говорится в проекте выступления.При этом, по данным газеты, Рекс Тиллерсон предложит рассмотреть вопрос о сотрудничестве с Москвой в ряде сфер (в том числе в борьбе с терроризмом), отметив необходимость “откровенного и открытого диалога, касающегося ее амбиций, чтобы знать, как выстраивать собственный курс”.