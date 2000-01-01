11.01 09:04 MIGnews.com

Нетаниягу: Резолюцию Совбеза приняли по настоянию Обамы

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Администрация уходящего президента США Барака Обамы не только принимала активное участие в разработке антиизраильской резолюции Совбеза ООН в декабре, но и настояла на ее принятии, и Израиль обладает на этот счет достоверной информацией.Об этом премьер-министр Еврейского государства Биньямин Нетаниягу заявил руководству и членами правления AIPAC, прибывшим в Израиль из США 10 января."Премьер-министр Нетаниягу вновь заявил, что Израиль располагает достоверной информацией о том, что администрация Обамы принимала участие в разработке формулировки антиизраильской резолюции Совета Безопасности ООН № 2334 и настояла на её принятии", - сказано в заявлении канцелярии главы правительства.Кроме того, как отмечается, премьер пояснил, что решение администрации отражает резкий отход от устоявшейся в течение многих лет политики правительств США и обеих партий, а также процитировал экс-госсекретаря Мадлен Олбрайт, которая ветировала резолюции, определяющие Иерусалим как оккупированную палестинскую территорию.