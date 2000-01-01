Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Нетаниягу: Резолюцию Совбеза приняли по настоянию Обамы | Фото: Коби Гидеон, GPO11.01 09:04   MIGnews.com

Нетаниягу: Резолюцию Совбеза приняли по настоянию Обамы

Администрация уходящего президента США Барака Обамы не только принимала активное участие в разработке антиизраильской резолюции Совбеза ООН в декабре, но и настояла на ее принятии, и Израиль обладает на этот счет достоверной информацией.

Об этом премьер-министр Еврейского государства Биньямин Нетаниягу заявил руководству и членами правления AIPAC, прибывшим в Израиль из США 10 января.

"Премьер-министр Нетаниягу вновь заявил, что Израиль располагает достоверной информацией о том, что администрация Обамы принимала участие в разработке формулировки антиизраильской резолюции Совета Безопасности ООН № 2334 и настояла на её принятии", - сказано в заявлении канцелярии главы правительства.

Кроме того, как отмечается, премьер пояснил, что решение администрации отражает резкий отход от устоявшейся в течение многих лет политики правительств США и обеих партий, а также процитировал экс-госсекретаря Мадлен Олбрайт, которая ветировала резолюции, определяющие Иерусалим как оккупированную палестинскую территорию.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:25
Катар помогает Израилю вернуть тела солдат из плена ХАМАСа
09:45
Кандидат на пост госсекретаря - об опасности со стороны РФ
09:42
ФБР заново изучит убийство израильского атташе в 1973 году
09:16
Антидопинговые агентства: отстраните всех спортсменов России
08:31
Париж почтил память солдат ЦАХАЛ, погибших в теракте. Видео
08:30
Джон Келли утвержден на посту министра нацбезопасности
07:43
Израиль: Хуже не стало, но и лучше тоже
06:11
Пластиковые пакеты: Экономия и проблемы
05:37
Аятоллы ужаснули регион, заблокировав всю порнографию
04:39
Автор Pen-Pineapple-Apple-Pen выпустил новый хит  
03:19
На чемпионате мира в 2026 году сыграют 48 команд
02:22
Именем погибшего посла Карлова названа улица в Анкаре
01:29
Законопроект Малиновской положит конец рекламному беспределу
00:49
Исраэль Кац: Мы - часть всемирной борьбы с террором
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus