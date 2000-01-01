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Джон Келли утвержден на посту министра нацбезопасности | Фото: Thinkstock11.01 08:30   MIGnews.com

Джон Келли утвержден на посту министра нацбезопасности

В американском сенате прошли слушания, на которых была утверждена кандидатура будущего министра национальной безопасности Джона Келли. Выступая перед сенаторами, он заявил, что согласен с выводами американской разведки по поводу якобы российских хакерских атак.

Кроме того, по мнению Келли, наша страна, цитата, "пытается подрывать американское лидерство и бросать вызов влиянию США в Западном полушарии". Выводы будущего министра основываются, в частности, на том, что Москва якобы слишком оперативно откликается на желание стран Латинской Америки закупать различные товары, отмечает телеканал "Россия 24".
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