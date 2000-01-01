Прощальная речь Обамы: Все обо всем и ни слова об Израиле
Вечером во вторник, 10 января, уходящий президент США Барак Обама выступил с прощальным посланием к нации, в котором поднял вопросы, которые были самыми животрепещущими для американцев во время двух его каденций – в частности об угрозах Америке и ее демократии. Об Израиле он не упомянул ни словом.
В частности он поднял тему климатического соглашение ООН, которое было подписано в Париже в 2015 году, назвав все усилия по сохранению природы и борьбе с глобальным потеплением работой во благо будущих поколений.
Обама напомнил, что именно во время работы именно его администрации удалось ликвидировать лидера самой опасной в свое время террористической организации – Усаму бен Ладена, чем американцы предотвратили повторение новых терактов на своей территории. Он призвал продолжить антитеррористическую борьбу, но на этот раз – с ISIS. При этом, говоря об "Исламском государстве", президент решил упомянуть и о геополитических соперниках США.
"Наши соперники, такие как Россия или Китай, не смогут сравниться с нашим влиянием в мире. Только если мы сами откажемся от наших целей, став еще одной страной, которая задирает меньших соседей", - сказал Барак Обама.
Кроме террористов, угрозой мировому порядку он назвал также фанатичных исламских фундаменталистов и автократических правителей других стран. Поименно перечислять этих личностей президент не стал.
Перейдя к теме угроз для конкретно своей страны, Барак Обама перечислил экономическое неравенство условий для населения, расизм, а также тенденцию населения к замыканию в соцсетях, где они отсеивают всю неприятную себе информацию. Он призвал бороться с этими угрозами, считая, что это они могут привести к краху Соединенных Штатов.
К прочим достижениям своего руководства он отнес победу над самым высоким уровнем безработицы с 1983 года, перезагрузку автоиндустрии, легализацию однополых браков, свою медицинскую реформу (так называемую Obamacare), начало новой главы в отношениях с Кубой, а также победу над иранской ядерной программой "без единого выстрела".
Однако не обошлось и без колкостей в адрес Дональда Трампа. Отметив, что демократия не предполагает единообразия, Барак Обама сказал, что "кажется, что после двух шагов вперед следует один шаг назад".
Стоит отметить, что выступал президент перед своими сторонниками в Чикаго - городе, который имеет для него особое значение, ведь именно здесь началась его политическая карьера, и именно здесь он дважды - в 2008 и 2012 годах - принимал поздравления с победой на президентских выборах. Это достаточно необычный выбор, потому как все до единого его предшественники Обамы выступали с прощальными речами в Овальном кабинете Белого дома.