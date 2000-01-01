11.01 07:51 MIGnews.com

Прощальная речь Обамы: Все обо всем и ни слова об Израиле

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Вечером во вторник, 10 января, уходящий президент США Барак Обама выступил с прощальным посланием к нации, в котором поднял вопросы, которые были самыми животрепещущими для американцев во время двух его каденций – в частности об угрозах Америке и ее демократии. Об Израиле он не упомянул ни словом.В частности он поднял тему климатического соглашение ООН, которое было подписано в Париже в 2015 году, назвав все усилия по сохранению природы и борьбе с глобальным потеплением работой во благо будущих поколений.Обама напомнил, что именно во время работы именно его администрации удалось ликвидировать лидера самой опасной в свое время террористической организации – Усаму бен Ладена, чем американцы предотвратили повторение новых терактов на своей территории. Он призвал продолжить антитеррористическую борьбу, но на этот раз – с ISIS. При этом, говоря об "Исламском государстве", президент решил упомянуть и о геополитических соперниках США."Наши соперники, такие как Россия или Китай, не смогут сравниться с нашим влиянием в мире. Только если мы сами откажемся от наших целей, став еще одной страной, которая задирает меньших соседей", - сказал Барак Обама.Кроме террористов, угрозой мировому порядку он назвал также фанатичных исламских фундаменталистов и автократических правителей других стран. Поименно перечислять этих личностей президент не стал.Перейдя к теме угроз для конкретно своей страны, Барак Обама перечислил экономическое неравенство условий для населения, расизм, а также тенденцию населения к замыканию в соцсетях, где они отсеивают всю неприятную себе информацию. Он призвал бороться с этими угрозами, считая, что это они могут привести к краху Соединенных Штатов.К прочим достижениям своего руководства он отнес победу над самым высоким уровнем безработицы с 1983 года, перезагрузку автоиндустрии, легализацию однополых браков, свою медицинскую реформу (так называемую Obamacare), начало новой главы в отношениях с Кубой, а также победу над иранской ядерной программой "без единого выстрела".Однако не обошлось и без колкостей в адрес Дональда Трампа. Отметив, что демократия не предполагает единообразия, Барак Обама сказал, что "кажется, что после двух шагов вперед следует один шаг назад".Стоит отметить, что выступал президент перед своими сторонниками в Чикаго - городе, который имеет для него особое значение, ведь именно здесь началась его политическая карьера, и именно здесь он дважды - в 2008 и 2012 годах - принимал поздравления с победой на президентских выборах. Это достаточно необычный выбор, потому как все до единого его предшественники Обамы выступали с прощальными речами в Овальном кабинете Белого дома.