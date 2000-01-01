12.01 15:11 MIGnews.com

Израиль и Египет укрепляют сотрудничество на Синае

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Чиновник Министерства обороны Израиля сообщил, что Еврейское Государство за последние годы разработало новую политику, чтобы позволить Египту укрепить свои силы на нестабильном Синайском полуострове в рамках совместно борьбы против боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.Заявление, сделанное в среду вечером, 11 января, прозвучало спустя несколько дней после того, президент Египта Абдель-Фатех эль-Сиси сказал, что около 25 000 египетских военных размещены на Синае.Это был первый раз, когда египетский лидер прокомментировал численность войск, сражающихся против боевиков ISIS.Отметим, что несколько дней назад угнанный с армейской базы мусоровоз, позже набитый взрывчаткой, взорвался на блок-посту в эль-Арише. В результате взрыва обрушилось трехэтажное здание. В результате боев в эль-Ариш убиты 13 египетских солдат, 16 получили ранения.