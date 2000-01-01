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flickr 12.01 15:11   MIGnews.com

Израиль и Египет укрепляют сотрудничество на Синае

Чиновник Министерства обороны Израиля сообщил, что Еврейское Государство за последние годы разработало новую политику, чтобы позволить Египту укрепить свои силы на нестабильном Синайском полуострове в рамках совместно борьбы против боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.

Заявление, сделанное в среду вечером, 11 января, прозвучало спустя несколько дней после того, президент Египта Абдель-Фатех эль-Сиси сказал, что около 25 000 египетских военных размещены на Синае.

Это был первый раз, когда египетский лидер прокомментировал численность войск, сражающихся против боевиков ISIS.

Отметим, что несколько дней назад угнанный с армейской базы мусоровоз, позже набитый взрывчаткой, взорвался на блок-посту в эль-Арише. В результате взрыва обрушилось трехэтажное здание. В результате боев в эль-Ариш убиты 13 египетских солдат, 16 получили ранения.
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