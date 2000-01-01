11.01 21:53 MIGnews.com

Белый дом: "Доклад разведки выходит за рамки кибер-атак"

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Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест в среду, 11 января, отказался прокомментировать, является ли доклад разведки США о том, что Россия имеет компрометирующую информацию о новоизбранном президенте Дональде Трампе, голословным.Однако Эрнест отметил, что в докладе, представленном президенту Бараку Обаме и новоизбранному президенту Дональду Трампу на прошлой неделе, был обсужден ряд тактических приемов, используемых Москвой в дополнение к кибер-атакам в попытке повлиять на исход выборов 8 ноября."Важно понимать, что доклад, который был подготовлен разведывательным агентством, выходит за рамки злонамеренной кибер-активности, которой занимается Россия", - заявил пресс-секретарь Белого дома.