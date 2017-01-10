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Министр иностранных дел выдумал в Америке новую страну | Фото: Ministerie van Buitenlandse Zaken/Flickr12.01 02:20   MIGnews.com

Министр иностранных дел выдумал в Америке новую страну

Польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский оконфузился во время визита в Нью-Йорк - перечисляя свои планы о предстоящих встречах с министрами разных стран Карибского региона, он заявил, что встретится с представителями некой страны "Сан-Эскобар".

"У нас есть предложения о почти 20 встречах с различными министрами. Например, с некоторыми из стран Карибского бассейна, - возможно, впервые в истории нашей дипломатии. К примеру, это Сан-Эскобар или Белиз, - сказал он.


Несуществующая страна Сан-Эскобар тут же стала популярной темой обсуждения в соцсетях. В Twitter даже появился фейковый аккаунт Демократической республики Сан-Эскобар.

После волны критики и насмешек в польском МИДе поспешили объяснить высказывание своего начальника.

"Сан-Эскобар - это оговорка. Министр Ващиковский имел в виду разговор с министром иностранных дел Сент-Китс и Невис", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Йоанна Вайда.
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