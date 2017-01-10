Министр иностранных дел выдумал в Америке новую страну
Польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский оконфузился во время визита в Нью-Йорк - перечисляя свои планы о предстоящих встречах с министрами разных стран Карибского региона, он заявил, что встретится с представителями некой страны "Сан-Эскобар".
"У нас есть предложения о почти 20 встречах с различными министрами. Например, с некоторыми из стран Карибского бассейна, - возможно, впервые в истории нашей дипломатии. К примеру, это Сан-Эскобар или Белиз, - сказал он.
After talks with FM #Waszczykowski the People's Democratic Republic of #SanEscobar fully supports Poland's candidacy to the Security Council