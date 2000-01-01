11.01 19:56 MIGnews.com

Трамп прокомментировал свои отношения с Путиным

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп высказался относительно своих отношений с правительством РФ и президентом Росии Владимиром Путиным в среду, 11 января, заявив, что у него нет "никаких дел с Россией"."Если Путину нравится Дональд Трамп, то я считаю, что это актив, а не обязательство", - заявил новоизбранный президент Дональд Трамп на пресс-конференции в среду, 11 января."У меня нет никаких дел с Россией: ни сделок, ни кредитов, вообще ничего!" – написал Трамп на своей странице в Twitter.Напомним, что инаугурация Дональда Трампа состоится в пятницу, 20 января.Трамп также добавил, что его нечестные соперники пытаются принизить его победу на выборах, публикуя фейковые новости. По его словам, спецслужбам не стоило допускать утечку этих "фальшивок" в СМИ.