Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






flickr 11.01 19:56   MIGnews.com

Трамп прокомментировал свои отношения с Путиным

Новоизбранный президент США Дональд Трамп высказался относительно своих отношений с правительством РФ и президентом Росии Владимиром Путиным в среду, 11 января, заявив, что у него нет "никаких дел с Россией".

"Если Путину нравится Дональд Трамп, то я считаю, что это актив, а не обязательство", - заявил новоизбранный президент Дональд Трамп на пресс-конференции в среду, 11 января.

"У меня нет никаких дел с Россией: ни сделок, ни кредитов, вообще ничего!" – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, что инаугурация Дональда Трампа состоится в пятницу, 20 января.

Трамп также добавил, что его нечестные соперники пытаются принизить его победу на выборах, публикуя фейковые новости. По его словам, спецслужбам не стоило допускать утечку этих "фальшивок" в СМИ.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:51
МИД: Парижский саммит - это как свадьба без невесты и жениха
19:20
В Дамаске договорились о ремонте водяного компрессора
18:57
Новый посол Израиля в РФ приступил к своим обязанностям
18:46
Тиллерсон: Крым незаконно вошел в состав России
18:21
Нетаниягу встретился в Иерусалиме с президентом Сьерра-Леоне
16:54
Iran Air принял первую поставку самолетов Airbus
16:21
Юнкер: Переговоры - последний шанс на воссоединение Кипра
15:45
Трамп: Россия на меня никогда не давила
15:10
Беженцев в Германии стало втрое меньше
14:54
Теракт в Иерусалиме – начало "Интифады грузовиков"?
14:29
В США впервые приговорили к казни за расизм
13:57
Кахлон считает возмутительным дарить сигары
13:27
Керри прилетит на мирную конференцию в Париже
13:10
ИГИЛ и талибы объявили друг другу джихад
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus