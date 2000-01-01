11.01 18:57 MIGnews.com

Новый посол Израиля в РФ приступил к своим обязанностям

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К своим обязанностям приступил новый посол Израиля в России Гарри Корен в Москве в среду, 11 января, как сообщил глава пресс-службы посольства Израиля в РФ Алекс Кагальский.Новый посол Израиля уже провел встречу со специальным представителем президента России Владимира Путина по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым.Отметим, что ранее Гарри Корен занимал пост посла Израиля в Чехии, в также был директором департамента координации и советником генерального директора МИД Израиля. Также Гарри Корен был послом в Латвии и Литве, а также занимал пост советника постоянного представительства при ООН в Женеве.До Гарри Корена пост посла Израиля в России занимал Цви Хейфец.