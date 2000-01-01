11.01 18:21 MIGnews.com

Нетаниягу встретился в Иерусалиме с президентом Сьерра-Леоне

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился сегодня утром, 11 января, в Иерусалиме с президентом Сьерра-Леоне Эрнестом Бай Коромой. Президент Сьерра-Леоне прибыл в Израиль в сопровождении министра иностранных дел, министра сельского хозяйства, министра связи и министра водных ресурсов.Лидеры двух стран обсудили перспективы визита израильской делегации в Сьерра-Леоне для оказания помощи в ряде областей: водные ресурсы, телекоммуникации, энергетика и оборона. Также обсуждалась возможность привлечения Израилем других стран для оказания помощи Сьерра-Леоне.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу:"Президент Бай Корома, я рад приветствовать Вас и Вашу делегацию в Иерусалиме. Я ценю нашу продолжительную дружбу, начавшуюся в 60-е годы.Нам выпала возможность встретиться в ООН на замечательной презентации израильских технологий в Африке, и Вы выразили заинтересованность в укреплении наших отношений. Я думаю, это во многих отношениях и в полном смысле слова благодатная почва, на которой мы сможем помочь вам в вашей главной задаче – развитии сельского хозяйства, но и в других областях: хай-теке, технологиях, энергетике, водных ресурсах, управлении урожайностью, повышении урожайности и многих других.Я должен сказать, что мы, как и остальной мир, мы с большим беспокойством следили за вашей борьбой против вируса Эбола. Я подумал, что Израиль должен направить свою помощь, что мы и сделали - создали полевой госпиталь. Мы предлагаем дополнительную помощь в области здравоохранения, такую, как диализный центр в больнице Фритауна и лекарственные препараты. Но самое главное, вы сумели остановить распространение болезни, справились с ней, и я знаю, насколько трудным было сражение, и насколько сейчас трудно справляться с последствиями.Мне также известно, что вы очень пострадали от страшной гражданской войны, и в последние годы восстанавливаете страну, и мы хотим быть вам в этом помогать, восстановить Сьерра-Леоне на пути к лучшему и славному будущему. Вы решаете эту задачу, и мы готовы и хотим помочь в восстановлении Сьерра-Леоне и строительстве будущего для ее народа.В этом духе я хотел бы приветствовать Вас в Иерусалиме. Израиль возвращается в Африку, а Африка возвращается в Израиль. Ваша страна расположена в Западной Африке, мы намерены посетить этот регион с целью проведения встреч на высшем уровне, это будет возможность снова с Вами встретиться и укрепить наши отношения. Добро пожаловать".Из выступления президента Сьерра-Леоне Эрнеста Бай Коромы:"Прежде всего, позвольте мне выразить искренние соболезнования семьям жертв и пострадавшим в автомобильном теракте, совершенном несколько дней назад в Иерусалиме. Каждый акт насилия, каждое напрасное разрушение жизни и собственности, где бы это ни происходило, требует всеобщего осуждения. В тот час, когда я клеймлю теракт, я верю, что любой спор решается не кровопролитием, а сдержанностью и конструктивным диалогом. Возможно, это долгий, утомительный и болезненный, но в конечном счете, самый надежный путь мирного разрешения конфликтов.Господин премьер-министр, мы считаем, настало время возродить давнишние братские отношения между нами. Члены моей делегации и я находимся в Израиле с целью укрепления политических и экономических отношений, установленных нашими предшественниками. Мы находимся здесь в поисках сотрудничества в различных областях, включая социально-экономическую сферу, сельское хозяйство, водные ресурсы, информационно-коммуникационные технологии, оборону и сферу безопасности. Я очень рад, что мне повезло увидеть возможности Израиля. Последние несколько часов мы проводили встречи с представителями различными секторов, мы здесь, чтобы сотрудничать на уровне правительств, а также пригласить представителей израильского частного сектора посетить Сьерра-Леоне и рассмотреть инвестиционные перспективы. Я считаю, что наши страны могут сотрудничать на благо общих интересов в стремлении восстановить наши отношения до того уровня, на котором они находились в период обретения независимости.Позвольте мне воспользоваться возможностью и пригласить Вас посетить Сьерра-Леоне во время Вашего следующего визита в Африку".