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flickr 11.01 16:54   MIGnews.com

Iran Air принял первую поставку самолетов Airbus

Глава IranAir в среду, 11 января, принял первую поставку новых самолетов в рамках сделки по отмене международных санкций, назвав это "солнечным днем" для мира и дружбы между Ираном и Европой, а также незабываемым днем для авиации государства, в котором проживает 80 миллионов человек.

Председатель IranAir Фархад Парвареш пригласил начальника планового отдела Airbus прилететь на борту нового А321, который был окрашен в ливрею IranAir, в Тегеран, где авиакомпания планирует отметить первую поставку церемонией в четверг, 12 января.

189-местный самолет является первым из 100 заказанных у Airbus самолетов после сделки, достигнутой в 2015 году между Тегераном и мировыми державами по отмене связанных с ядерной деятельностью санкций против Ирана, в ответ на ограничения ядерной деятельности государства.

Авиакомпания также заказала 80 самолетов у Boeing и, как ожидается, оформит заказ на 20 турбовинтовых самолетов у ATR.
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