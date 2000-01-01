11.01 16:54 MIGnews.com

Iran Air принял первую поставку самолетов Airbus

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Глава IranAir в среду, 11 января, принял первую поставку новых самолетов в рамках сделки по отмене международных санкций, назвав это "солнечным днем" для мира и дружбы между Ираном и Европой, а также незабываемым днем для авиации государства, в котором проживает 80 миллионов человек.Председатель IranAir Фархад Парвареш пригласил начальника планового отдела Airbus прилететь на борту нового А321, который был окрашен в ливрею IranAir, в Тегеран, где авиакомпания планирует отметить первую поставку церемонией в четверг, 12 января.189-местный самолет является первым из 100 заказанных у Airbus самолетов после сделки, достигнутой в 2015 году между Тегераном и мировыми державами по отмене связанных с ядерной деятельностью санкций против Ирана, в ответ на ограничения ядерной деятельности государства.Авиакомпания также заказала 80 самолетов у Boeing и, как ожидается, оформит заказ на 20 турбовинтовых самолетов у ATR.