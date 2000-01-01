11.01 16:21 MIGnews.com

Юнкер: Переговоры - последний шанс на воссоединение Кипра

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Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил в среду, 11 января, что переговоры между двумя сторонами этнически разделенного Кипра представляют собой "самый последний шанс" воссоединить остров, и надеется, что это им удастся.Греческие и турецкие кипрские лидеры сели за стол переговоров о воссоединении острова в Женеве на этой неделе, хотя и стремились умерить надежды о стремительном прорыве.Юнкер сказал, что нынешние переговоры являются "последним шансом" воссоединить остров."Это рискованно, но когда речь идет о мире, вы должны принять риски. Когда речь идет о мире, те, которые не идет ни на какие риски, рискует еще больше", - сказал он на пресс-конференции в мальтийской столице."Я думаю, что пришло время для воссоединения острова. Лидеры двух общин делают отличную работу, и я надеюсь, что мы сможем сделать вывод в позитивном ключе завтра на переговорах в Женеве", - сказал Юнкер.