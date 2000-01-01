11.01 15:45 MIGnews.com

Трамп: Россия на меня никогда не давила

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 січня 2017 р.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Россия никогда не пыталась оказывать на него влияние и что он никак не связан с этой страной."Россия никогда не пыталась оказать на меня влияние. У меня нет никаких дел с Россией: ни сделок, ни кредитов, вообще ничего!" – написал Трамп на своей странице в Twitter.Трамп также добавил, что его нечестные соперники пытаются принизить его победу на выборах, публикуя фейковые новости. По его словам, спецслужбам не стоило допускать утечку этих "фальшивок" в СМИ."Это был последний выстрел в меня. Мы что, в нацистской Германии живем?", – написал он.Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников, сообщил, что специальные службы США проинформировали Барака Обаму и Дональда Трампа о том, что некие российские агенты обладают компроматом на миллиардера. При этом точных данных об этом у американских спецслужб не имеется.В Кремле на это ответили, что Россия не собирает компрометирующие материалы на кого-либо, а работает на благо всеобщего мира и безопасности.