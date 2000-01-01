Трамп: Россия на меня никогда не давила

Трамп также добавил, что его нечестные соперники пытаются принизить его победу на выборах, публикуя фейковые новости. По его словам, спецслужбам не стоило допускать утечку этих "фальшивок" в СМИ.
"Это был последний выстрел в меня. Мы что, в нацистской Германии живем?", – написал он.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников, сообщил, что специальные службы США проинформировали Барака Обаму и Дональда Трампа о том, что некие российские агенты обладают компроматом на миллиардера. При этом точных данных об этом у американских спецслужб не имеется.
В Кремле на это ответили, что Россия не собирает компрометирующие материалы на кого-либо, а работает на благо всеобщего мира и безопасности.