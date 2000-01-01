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flickr 11.01 15:45   MIGnews.com

Трамп: Россия на меня никогда не давила

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Россия никогда не пыталась оказывать на него влияние и что он никак не связан с этой страной.

"Россия никогда не пыталась оказать на меня влияние. У меня нет никаких дел с Россией: ни сделок, ни кредитов, вообще ничего!" – написал Трамп на своей странице в Twitter.




Трамп также добавил, что его нечестные соперники пытаются принизить его победу на выборах, публикуя фейковые новости. По его словам, спецслужбам не стоило допускать утечку этих "фальшивок" в СМИ.

"Это был последний выстрел в меня. Мы что, в нацистской Германии живем?", – написал он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников, сообщил, что специальные службы США проинформировали Барака Обаму и Дональда Трампа о том, что некие российские агенты обладают компроматом на миллиардера. При этом точных данных об этом у американских спецслужб не имеется.

В Кремле на это ответили, что Россия не собирает компрометирующие материалы на кого-либо, а работает на благо всеобщего мира и безопасности.
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