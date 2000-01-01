Кахлон считает возмутительным дарить сигары

Министр финансов Израиля Моше Кахлон ("Кулану") прокомментировал серию громких скандалов, в эпицентре которых оказался глава правительства Биньямин Нетаниягу. В частности, он выразил свою точку зрения на счет договоренности, которая якобы имела место быть между премьером и владельцем "Едиот Ахронот" Нони Мозесом.
"Сейчас я политикой не занимаюсь. К сожалению, когда я был министром связи Мозес со мной не связывался. Я был министром связи, я проводил реформы, я считал, что государство должно снизить зависимость от СМИ. Следует отключить СМИ от государства, чего прежде никогда не было", - сказал он на лидерской конференции, которая прошла в Хайфе.
Что касается "сигарного" скандала, к которому оказался причастен голливудский кинопродюсер Арнон Милчен, Моше Кахлон сказал, что на месте премьера не стал бы принимать столь дорогостоящие подарки хотя бы потому, что он не курит.
"Каждый ведет свой образ жизни. Я не курю, даже "Мальборо". Я не стану курит сигары, поэтому, прежде всего, меня бы это возмутило (такой подарок – ред.). Я принимаю подарки я только на свадьбах", - уверяет глава Минфин.