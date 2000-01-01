11.01 13:27 MIGnews.com

Керри прилетит на мирную конференцию в Париже

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Госсекретарь США Джон Керри посетит конференцию на тему решения арабо-израильского конфликта, которую французское правительство организует в ближайшее воскресенье (15 января) в Париже. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Госдепартамент.Напомним, что 20 января, спустя 5 дней после конференции, истекают полномочия Джона Керри как главы внешнеполитической деятельности Соединенных Штатов. Но он сообщил, что до тех пор собирается совершить последнюю официальную поездку на своей должности. Начнется она с Вьетнама, откуда в день открытия конференции он прилетит в Париж, а после отправится в Лондон и швейцарский Давос, где откроется Международный экономический форум.Напомним, что на ближневосточную мирную конференцию во французской столице были приглашены представители около семи десятков стран, но ни израильское, ни палестинское руководство не приглашали.Само мероприятие премьер-министр Еврейского государства Биньямин Нетаниягу назвал таким, которое лишь увеличит пропасть между израильтянами и палестинцами. Вместо односторонних шагов и внешнего давления он призывает председателя ПА Махмуда Аббаса сесть за стол прямых переговоров.Стоит отметить, что Иерусалим небезосновательно опасается, что усилиями Белого дома на конференции могут быть приняты односторонние решения арабо-израильского конфликта либо же заложена основа для новой антиизраильской резолюции в Совете Безопасности ООН.