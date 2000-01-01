Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Законопроект Малиновской положит конец рекламному беспределу 11.01 01:29   MIGnews.com

Законопроект Малиновской положит конец рекламному беспределу

Межминистерская комиссия по законодательству утвердила законопроект депутата Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлии Малиновской, запрещающий оставлять рекламные материалы под дворниками припаркованных автомобилей. Это явление знакомо в Израиле каждому автомобилисту.

Рекламные флайеры, оставленные под дворниками на лобовом стекле, являются серьезным загрязняющим фактором. Они валяются на улицах, а в дождливую погоду превращаются в грязь. Законопроект предполагает штраф 1500 шекелей за распространение рекламных материалов таким образом.

Отдельное внимание в законе уделяется запрету распространения рекламы интимных услуг.

"Это известное явление, - говорит адвокат Юлия Малиновская. - Рекламодатель навязывает гражданам свою рекламу, оставляя ее на лобовом стекле автомобиля и вторгаясь тем самым в частную собственность граждан. Это недостойно. Граждане, не заинтересованные в этой рекламе, вынуждены убирать ее с лобового стекла, выбрасывать или отмывать грязь, если флайер размок и прилип к стеклу. У рекламодателей есть достаточно других возможностей довести до сведения потребителей информацию о своих товарах и услугах. Но рекламировать себя на частной собственности граждан, которые не давали им на это свое согласие, да еще и способствовать загрязнению окружающей среды - это беспредел, и он должен прекратиться!"

Михаил Фейгин, пресс-секретарь партии НДИ
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:22
Именем погибшего посла Карлова названа улица в Анкаре
00:49
Исраэль Кац: Мы - часть всемирной борьбы с террором
23:08
Значит не гей: Криштиану Роналду вывел в свет новую подружку
22:40
Ученые рассказали, как полнолуние влияет на сон детей
21:59
Джоли и Питт наймут частного судью, который их разведет
21:32
Посол США переедет в столицу, лишив посольство в Тель-Авиве?
20:57
Борис Джонсон простил посольство Израиля за "идиота"
19:50
США готовят санкции к России
19:36
Шойгу: глава Пентагона перепутал страну
19:24
Каждый пятый еврей Израиля считает Обаму своим другом
19:10
Власти Мексики не намерены строить стену на границе
18:46
В Алабаме неизвестный захватил заложников в банке
18:44
Нетаниягу отказался приезжать на инаугурацию Трампа
18:14
Премьер провел заседание по борьбе с палестинским террором
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus