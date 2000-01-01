11.01 01:29 MIGnews.com

Законопроект Малиновской положит конец рекламному беспределу

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Межминистерская комиссия по законодательству утвердила законопроект депутата Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлии Малиновской, запрещающий оставлять рекламные материалы под дворниками припаркованных автомобилей. Это явление знакомо в Израиле каждому автомобилисту.Рекламные флайеры, оставленные под дворниками на лобовом стекле, являются серьезным загрязняющим фактором. Они валяются на улицах, а в дождливую погоду превращаются в грязь. Законопроект предполагает штраф 1500 шекелей за распространение рекламных материалов таким образом.Отдельное внимание в законе уделяется запрету распространения рекламы интимных услуг."Это известное явление, - говорит адвокат Юлия Малиновская. - Рекламодатель навязывает гражданам свою рекламу, оставляя ее на лобовом стекле автомобиля и вторгаясь тем самым в частную собственность граждан. Это недостойно. Граждане, не заинтересованные в этой рекламе, вынуждены убирать ее с лобового стекла, выбрасывать или отмывать грязь, если флайер размок и прилип к стеклу. У рекламодателей есть достаточно других возможностей довести до сведения потребителей информацию о своих товарах и услугах. Но рекламировать себя на частной собственности граждан, которые не давали им на это свое согласие, да еще и способствовать загрязнению окружающей среды - это беспредел, и он должен прекратиться!"