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Исраэль Кац: Мы - часть всемирной борьбы с террором 11.01 00:49   MIGnews.com

Исраэль Кац: Мы - часть всемирной борьбы с террором

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац принял сегодня участие в церемонии открытия третьего подъездного железнодорожного пути к причалам Хайфского порта.

Во время церемонии министр выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления раненым в автомобильном теракте, произошедшем на днях в Иерусалиме.

"Мы являемся частью всемирной борьбы с исламским террором, который не знает границ и использует различные методы для того, чтобы убивать. Перед нами и перед всем миром стоит ряд непростых задач. Наши службы безопасности – лучшие в мире, и они делают все от них зависящее для предупреждения терактов и обеспечения безопасности наших граждан.

Когда водитель грузовика, приобретенного менее года назад, семьянин, решает совершить теракт, - в таких случаях нам сложнее действовать. Мы продолжим охранять покой наших граждан, беречь наших солдат, обеспечивать сдерживающий фактор против террора и наказывать виновных", - заявил министр Исраэль Кац
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