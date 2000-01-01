Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Министр Гамлиэль считает Беннета профнепригодным? 11.01 11:38   MIGnews.com

Министр Гамлиэль считает Беннета профнепригодным?

Глава министерства по делам пенсионеров и гендерного равенства меньшинств Гила Гамлиэль (номер 14 в списке "Ликуда") считает, что подходит для куда более перспективной, востребованной, однако занятой должности министра просвещения.

Как пишет газета "Маарив", об амбициях министра Гамлиэль стало известно совсем недавно.

"Я верю в образование и хочу быть следующим министром просвещения", - цитирует ее издание.

Стоит подчеркнуть, что, согласно коалиционному соглашению, право руководить Минпросветом Израиля закреплено за председателем "Еврейского дома" Нафтали Беннетом. Но, очевидно, "ликудница" считает себя более подходящей для этой работы.

"Я считаю, что на этой должности могла бы достичь гораздо большего. Нам необходимо сделать революцию, а не просто отдельные реформы. Нам нужен Совет Безопасности образования – такой же, какой у нас имеется для обороны государства", - приводит слова Гилы Гамлиэль "Маарив".

Однако, как это ни прискорбно для самой Гилы Гамлиэль, вряд ли ее амбициозным планам суждено реализоваться до тех пор, пока существует данная коалиция.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:02
ЦАХАЛ арестовал одного из лидеров ФАТХа
11:30
WikiLeaks опроверг информацию о компромате на Трампа
10:56
Барак Обама: Нетаниягу делает все вопреки созданию Палестины
10:53
Новые санкции США касаются инвестиций в добычу углеводородов
10:25
Катар помогает Израилю вернуть тела солдат из плена ХАМАСа
09:45
Кандидат на пост госсекретаря - об опасности со стороны РФ
09:42
ФБР заново изучит убийство израильского атташе в 1973 году
09:16
Антидопинговые агентства: отстраните всех спортсменов России
09:04
Нетаниягу: Резолюцию Совбеза приняли по настоянию Обамы
08:31
Париж почтил память солдат ЦАХАЛ, погибших в теракте. Видео
08:30
Джон Келли утвержден на посту министра нацбезопасности
07:43
Израиль: Хуже не стало, но и лучше тоже
06:11
Пластиковые пакеты: Экономия и проблемы
05:37
Аятоллы ужаснули регион, заблокировав всю порнографию
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus