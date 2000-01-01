11.01 11:38 MIGnews.com

Министр Гамлиэль считает Беннета профнепригодным?

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Глава министерства по делам пенсионеров и гендерного равенства меньшинств Гила Гамлиэль (номер 14 в списке "Ликуда") считает, что подходит для куда более перспективной, востребованной, однако занятой должности министра просвещения.Как пишет газета "Маарив", об амбициях министра Гамлиэль стало известно совсем недавно."Я верю в образование и хочу быть следующим министром просвещения", - цитирует ее издание.Стоит подчеркнуть, что, согласно коалиционному соглашению, право руководить Минпросветом Израиля закреплено за председателем "Еврейского дома" Нафтали Беннетом. Но, очевидно, "ликудница" считает себя более подходящей для этой работы."Я считаю, что на этой должности могла бы достичь гораздо большего. Нам необходимо сделать революцию, а не просто отдельные реформы. Нам нужен Совет Безопасности образования – такой же, какой у нас имеется для обороны государства", - приводит слова Гилы Гамлиэль "Маарив".Однако, как это ни прискорбно для самой Гилы Гамлиэль, вряд ли ее амбициозным планам суждено реализоваться до тех пор, пока существует данная коалиция.