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Барак Обама: Нетаниягу делает все вопреки созданию Палестины | Фото: The White House/Flickr11.01 10:56   MIGnews.com

Барак Обама: Нетаниягу делает все вопреки созданию Палестины

Несмотря на неоднократные призывы и президента Барака Обамы, и госсекретаря США Джона Керри прекратить расширение израильских поселений на территориях, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу все равно продолжает строительство, что может привести к невозможности создания "государства Палестины".

Об этом в интервью 2-му каналу ИТВ заявил сам уходящий президент Соединенных Штатов.

"Его поступки последовательно подтверждают то, что, когда на него давят для одобрения большего числа поселений, то, вне зависимости от своих заявлений о важности "двух государств", именно так он и поступит", − сказал Барак Обама.

Президент сетует, что "фактическое положение дел на местах делает практически невозможным, по крайней мере очень сложным, но если эта тенденция продолжится − то совершенно невозможным, создание прилегающего и функционирующего Палестинского государства".
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