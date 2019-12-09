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Начальник Генштаба Германии посетил Израиль | Фото: Пресс-служба ЦАХАЛ10.12 09:47   MIGnews.com

Начальник Генштаба Германии посетил Израиль

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн посетил Израиль по приглашению начальника Генштаба ЦАХАЛ Авива Кохави.

Об этом сообщает пресс-служба Армии Обороны Израиля в Twitter.

Это был первый визит Цорна после вступления в должность. По данным ЦАХАЛ, были проведены встречи с высокопоставленными представителями системы безопасности Израиля и офицерами, в ходе которых обсуждались стратегические и оперативные вопросы.

Начальник Генштаба ВС Германии также посетил мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", где возложил венок в Зале памяти. Уточняется, что Цорна сопровождали военный атташе Израиля в Германии Зив Барак и атташе немецкой армии в Израиле Клаус Юрген Гефнер.




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