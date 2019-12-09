10.12 09:47 MIGnews.com

Начальник Генштаба Германии посетил Израиль

The Chief of Defense of the German Armed Forces visited Israel this week as the guest of the Chief of General Staff of the Israel Defense Forces.



Here’s to a strong partnership and an even stronger future 🇮🇱🇩🇪 pic.twitter.com/sDlnR5PjDf — Israel Defense Forces (@IDF) December 9, 2019

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн посетил Израиль по приглашению начальника Генштаба ЦАХАЛ Авива Кохави.Об этом сообщает пресс-служба Армии Обороны Израиля в Twitter.Это был первый визит Цорна после вступления в должность. По данным ЦАХАЛ, были проведены встречи с высокопоставленными представителями системы безопасности Израиля и офицерами, в ходе которых обсуждались стратегические и оперативные вопросы.Начальник Генштаба ВС Германии также посетил мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", где возложил венок в Зале памяти. Уточняется, что Цорна сопровождали военный атташе Израиля в Германии Зив Барак и атташе немецкой армии в Израиле Клаус Юрген Гефнер.