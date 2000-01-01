10.12 10:33 MIGnews.com

Иран: мы сравняем Тель-Авив с лицом Земли

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Высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана генерала Хоссейна Салами, Мортеза Горбани прокомментировал заявления министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца.Кац заявил, что израильский удар по Ирану возможен. Израиль будет готов бомбить Иран, чтобы остановить его разработку ядерного оружия, заявил в субботнем интервью министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. "Является ли бомбардировка Ирана вариантом, который рассматривает Израиль?" спросила политика корреспондент итальянской газеты Corriere della Sera."Да, это вариант. Мы не позволим Ирану производить или получать ядерное оружие. Если бы это был последний возможный способ остановить его, мы бы действовали в военном спектре", - ответил Кац.Он раскритиковал европейские страны за то, что они не поддержали давление, которое Соединенные Штаты оказывают на Иран по инициативе президента Дональда Трама. Американцы вышли из ядерной сделки 2015 года и интенсифицировали режим санкций против режима аятолл."Пока иранцы обманывают себя, думая, что их поддерживает Европа, им будет сложнее отступить", - сказал Кац.Израильский министр беседовал с итальянской газетой в кулуарах MED 2019, конференции по внешней политике в Риме, где он выступил в пятницу.В своем выступлении он сказал, что западным и арабским странам "пора" "создать коалицию, которая будет противостоять угрозе Ирана и скажет ему прекратить его ядерную программу.Горбани на это ответил следующее: “Если Израиль допустит ошибку, даже самую незначительную, мы сравняем Тель-Авив с лицом Земли, мы превратим его в пыль ударами из Ливана”.Сановник продолжил: “У Ирана нет цели завладеть ядерными вооружениями, и Израиль - слишком мал, чтобы тягаться с нами. Пальцы наши бойцов - на спусковом крючке по приказу верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Если лидер даст приказ атаковать сионистов ракетами - сионисты подымут руки и сдадутся”.