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Трюдо оправдался за антиизраильскую резолюцию | Фото:10.12 08:25   MIGnews.com

Трюдо оправдался за антиизраильскую резолюцию

Канада все еще "стойко" поддерживает евреев, несмотря на одобрение в ООН антиизраильской резолюции.

Такое заявление на церемонии зажигания меноры на Парламентском холме сделал премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает The Jerusalem Post.

Трюдо встретился с многочисленными лидерами еврейской общины, которые подняли вопрос о позиции Канады и ее недавнем голосовании за резолюцию. Премьер-министр подвергся критике со стороны как оппозиционной Консервативной партии и ее лидера Эндрю Шеера, так и членов его собственной партии. Канаду также раскритиковала бывший посол США в ООН Никки Хейли, заявив, что страна заключила "сделку с дьяволом".

В частности, Трюдо сказал, что изменил историческую схему голосования Канады в поддержку Израиля, потому что чувствовал, что эта резолюция важна для урегулирования израильско-палестинского конфликта.

"Я понимаю, что многие из вас были встревожены этим решением. Правительство считало, что важно подтвердить свою приверженность решению по "двум государствам" в то время, когда его перспективы кажутся под угрозой", – отметил Трюдо.

По его словам, дружба Канады и Израиля остается "прочной", а его страна будет и впредь решительно выступать против давления на Еврейское государство в ООН.

"Канада остается решительным сторонником Израиля, и всегда будет защищать право Израиля на жизнь в безопасности. Мы всегда будем выступать против антисемитизма в стране и за рубежом", – добавил он.


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