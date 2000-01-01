10.12 07:27 MIGnews.com

Ракеты - главная защита Израиля

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Военный обозреватель газеты Гаарец Йоси Мелман опубликовал статью о недавних испытаниях израильской баллистической ракеты - и том, что за этим стоит.По данным в иностранной прессе, ЦАХАЛ испытал ракету Jericho. Хотя тест готовился давно, многие расценивают его как предупреждение Ирану. Сам Иран воспринял его в качестве открытой угрозы. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Израиль является “единственной страной в Западной Азии”, имеющей ядерное оружие и разрабатывающей средства доставки.Все это происходит на фоне сообщений о размещении иранских ракет в Ираке -в 400 километрах от Израиля, и в Йемене - в 2000 километрах от Израиля. Западные страны обвиняют Иран в нарушении Режима Контроля Ракетных Технологий (Missile Technology Control Regime, MTRC) и в попытке создать ракеты, способные нести ядерную боеголовку. Нарушение MTRC происходит в случае создания ракеты с дальностью более 300 кг и боеголовкой весом 500 кг. В апреле Иран испытал ракету Shahab-3 , подходящую под это определение.Израиль располагает собственным арсеналом ракет морского, воздушного и сухопутного базирования. Наиболее важное значение имеют ракеты сухопутного базирования. Среди них следует отметить ракеты Таммуз, с дальностью до 50 километров, которую ЦАХАЛ иногда применяет против террористических целей в Ливане и Сирии.Бывший министр обороны Авигдор Либерман пытался осуществить инициативу по оснащению ЦАХАЛа ракетами сухопутного базирования с дальностью до 200 километров. Генералы, в том числе бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот, эту инициативу убили.Израиль никогда официально не признавал существования ракет типа Jericho. Весь мир предполагает, что в распоряжении Израиля есть баллистические ракеты с дальностью действия 4000-7000 километров. Первые прототипы этих ракет были созданы в 60-х годах с помощью французской компании Dassault Aviation.Согласно последним сообщениям в иностранной прессе, Израиль является одной из немногих стран, способной разрабатывать и строить межконтинентальные баллистические ракеты. Этим якобы занимается государственный концерн Tomer.Jericho является ответом и эквивалентом иранским Shahab. Стоимость одной ракеты Jericho, без боеголовки, составляет 10 миллионов долларов. Это - очень дорогое оружие. Иностранные эксперты верят, что в распоряжении Израиля - десятки, возможно более ста таких ракет.С учетом того, что запуск такой ракеты, с боеголовкой одна тонна - куда дороже, чем полет истребителя-бомбардировщика, способного доставить к цели бомб и ракет в восемь раз больше, смысл существования подобного арсенала - стратегическое сдерживание Ирана, и, в меньшей степени, Пакистана.