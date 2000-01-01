10.12 08:10 MIGnews.com

Итоги нормандского саммита

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На прошедшем нормандском саммите в Париже главы 4 государств обсудили главные насущные проблемы в Украине и вот чего им удалось достичь:1. Прекращение огня и разведение сил еще на трех участкахДо 31 декабря 2019 года на Донбассе стороны обязаны соблюсти полное и бессрочное прекращение огня, поддержать разработку и имплементацию обновленного плана по разминированию.Также до конца марта 2020 года должны быть созданы еще три пункта разведения сил, которые будут находиться рядом со Станицей Луганской, Золотым и Петровским.2. Обмен пленными в формате "всех на всех"Стороны договорились об обмене "всех на всех" до конца 2019 года.3. Продление закона "об особом статусе Донбасса"Стороны также поддерживают новые пункты пропуска через линию разграничения и внедрение закона об особом статусе некоторых районов Донбасса.4. Реализация "формулы Штайнмайера"В украинское законодательство должны ввести "формулу Штайнмайера".5. Новая встреча в нормандском формате через 4 месяцаУчастники нормандской встречи согласились провести такую же встречу в течение 4 месяцев.