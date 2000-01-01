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Итоги нормандского саммита 10.12 08:10   MIGnews.com

Итоги нормандского саммита

На прошедшем нормандском саммите в Париже главы 4 государств обсудили главные насущные проблемы в Украине и вот чего им удалось достичь:

1. Прекращение огня и разведение сил еще на трех участках

До 31 декабря 2019 года на Донбассе стороны обязаны соблюсти полное и бессрочное прекращение огня, поддержать разработку и имплементацию обновленного плана по разминированию.

Также до конца марта 2020 года должны быть созданы еще три пункта разведения сил, которые будут находиться рядом со Станицей Луганской, Золотым и Петровским.

2. Обмен пленными в формате "всех на всех"

Стороны договорились об обмене "всех на всех" до конца 2019 года.

3. Продление закона "об особом статусе Донбасса"

Стороны также поддерживают новые пункты пропуска через линию разграничения и внедрение закона об особом статусе некоторых районов Донбасса.

4. Реализация "формулы Штайнмайера"

В украинское законодательство должны ввести "формулу Штайнмайера".

5. Новая встреча в нормандском формате через 4 месяца

Участники нормандской встречи согласились провести такую же встречу в течение 4 месяцев.


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