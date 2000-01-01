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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:11.12 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Гидеон Саар приветствовал решение Нетаниягу. Гидеон Саар опубликовал твит, в котором поздравил премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Саар написал: “Поздравляю премьер-министра Нетаниягу с его заявлением о том, что он будет придерживаться соглашений о праймериз в Ликуде.

Украинка променяла место в олимпийской сборной на ЦАХАЛ. Уроженке Украины Лиане Волганов предложили место в олимпийской сборной, однако вместо этого она решила присоединиться к ЦАХАЛ.

Израиль: за отказ от прививки будут лишать прав Битуах Леуми. Заместитель министра здравоохранения Израиля Яаков Лицман выступил с угрозами в отношении лиц, уклоняющихся от обязательных прививок.

Амир Перец: Либерман обдурит всех. Лидер Гешер-Авода Амир Перец в интервью ynet обрушился с нападками на лидера Наш Дом - Израиль. Перец обвинил Либермана в том, что на выборы придется идти на него.

Ушла из жизни вокалистка Roxette Мари Фредрикссон. В возрасте 61 года умерла вокалистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон. В пресс-релизе говорится, что Фредрикссон скончалась у себя дома утром 9 декабря после 17-летней борьбы с раком.

Школьникам в Израиле прочитали доклад о плоской Земле. В одной из центральных школ Израиля студентам прочитали лекцию о том, что Земля плоская, сообщает Ynet.


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