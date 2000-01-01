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Мири Регев: Саар не сможет стать председателем `Ликуда` | Фото:10.12 21:35   MIGnews.com

Мири Регев: Саар не сможет стать председателем "Ликуда"

Министр культуры Мири Регев высказалась в интервью 13-му каналу новостей о предстоящих праймериз в "Ликуде" и кандидатуре Гидеона Саара.

"Прежде всего, всегда есть место для голосования. Мы за то, чтобы голосовать. Партия "Ликуд" - это демократическая партия", - заявила министр Регев.

Однако она отметила: "Проблема с Гидеоном Сааром в том, что он сделал это неправильно и в неподходящее время; он начал говорить о том, что баллотируется в течение 21 дня. Для этого нет веских причин".

"Гидеон Саар не сможет сформировать правительство, если будет избран председателем "Ликуда", - подчеркнула она. "Он не добьется успеха. Он не сможет стать председателем Ликуда."

"Я говорю вам, что Биби Нетаниягу сильно побьет его в праймериз. Он очень хорошо знает, что ликудники не любят смещать сидящего премьер-министра, который побеждает. Премьер-министр принес 32 места на последних выборах, 35 на выборах до этого", - добавила она.


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