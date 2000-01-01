Ганц: Нетаниягу не должен превращать Кнессет в свое укрытие
Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц обратился с заявлением о предстоящем роспуске 22-го Кнессета.
"Граждане Израиля, у нас осталось чуть больше 24 часов, чтобы предотвратить дорогостоящие и ненужные выборы", - сказал Ганц.
"Я хочу, чтобы вы знали, что я и мои друзья в "Кахоль Лаван" прилагаем все усилия, чтобы найти схему, которая приведет к формированию правительства, не отказываясь от основных принципов, которые заставили нас пойти в политику", - отметил Ганц.
Обращаясь к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, Ганц сказал: "Я также призываю Нетаниягу сегодня вечером, как вы и обещали до предыдущих выборов, не прятаться за парламентским иммунитетом, а вместо этого защищать свою невиновность в суде."
"Мне важно сказать - вы имеете полное право защищать себя, но вы не должны делать Кнессет своим убежищем. Сделайте это, чтобы мы могли найти решение и сформировать правительство", - добавил он.
"Более половины граждан Израиля проголосовали за "Кахоль Лаван" и "Ликуд". У нас есть возможность и ответственность сформировать хорошее правительство единства в Израиле."