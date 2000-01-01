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Ганц: Нетаниягу не должен превращать Кнессет в свое укрытие | Фото:10.12 20:21   MIGnews.com

Ганц: Нетаниягу не должен превращать Кнессет в свое укрытие

Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц обратился с заявлением о предстоящем роспуске 22-го Кнессета.

"Граждане Израиля, у нас осталось чуть больше 24 часов, чтобы предотвратить дорогостоящие и ненужные выборы", - сказал Ганц.

"Я хочу, чтобы вы знали, что я и мои друзья в "Кахоль Лаван" прилагаем все усилия, чтобы найти схему, которая приведет к формированию правительства, не отказываясь от основных принципов, которые заставили нас пойти в политику", - отметил Ганц.

Обращаясь к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, Ганц сказал: "Я также призываю Нетаниягу сегодня вечером, как вы и обещали до предыдущих выборов, не прятаться за парламентским иммунитетом, а вместо этого защищать свою невиновность в суде."

"Мне важно сказать - вы имеете полное право защищать себя, но вы не должны делать Кнессет своим убежищем. Сделайте это, чтобы мы могли найти решение и сформировать правительство", - добавил он.

"Более половины граждан Израиля проголосовали за "Кахоль Лаван" и "Ликуд". У нас есть возможность и ответственность сформировать хорошее правительство единства в Израиле."


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