10.12 19:12 MIGnews.com

Иран начал строительство туннелей в Сирии недалеко от Ирака

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Согласно новым спутниковым снимкам и сообщению Fox News, Иран начал строительство туннелей на своей базе Имама Али в Сирии недалеко от иракской границы, которые будут использоваться для хранения и перемещения оружия. База Имама Али строилась более года и является ключевой частью инфраструктуры Ирана в Сирии, которая связывает Исламскую Республику через Ирак с Сирией и Ливаном.Туннели имеют приблизительную протяженность 122 метра в длину и они достаточно широкие, чтобы по ним можно было проехать на машине. Image Sat International (ISI), которая предоставила спутниковые снимки и написала отчет, отметила, что по крайней мере один туннель уже был раскопан и что строительство ускорилось "через несколько недель после того, как база была атакована", 9 сентября, 2019.После этой атаки иранская группа Корпуса стражей исламской революции попыталась запустить ракеты по Израилю из базы около Дамаска.В сообщении New York Times на прошлой неделе говорилось, что Иран передал баллистические ракеты малой дальности в Ирак.Иран строит базу Имама Али возле нового пограничного пункта в Альбукамале в Сирии. Граница была открыта после войны с ИГИЛ. Источники в западной разведке говорят, что в туннелях будут храниться ракеты и оружие. Туннель дополнит, уже существующую, сеть иранской инфраструктуры вблизи границы и укрепит "сухопутный мост" или дорогу к морю, которая проходит через несколько районов возле реки Евфрат, а затем к путевым точкам на дороге в Дамаск и Хомс, которые называются T2, T3 и T4.Последняя представляет собой базу под названием T-4 или Tiyas, которая была поражена воздушными ударами, и где Иран пытался ввести свою 3-ю систему ПВО "Хордад" в апреле 2018 года, а также беспилотники и другое оружие.