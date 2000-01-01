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Иран начал строительство туннелей в Сирии недалеко от Ирака | Фото:10.12 19:12   MIGnews.com

Иран начал строительство туннелей в Сирии недалеко от Ирака

Согласно новым спутниковым снимкам и сообщению Fox News, Иран начал строительство туннелей на своей базе Имама Али в Сирии недалеко от иракской границы, которые будут использоваться для хранения и перемещения оружия. База Имама Али строилась более года и является ключевой частью инфраструктуры Ирана в Сирии, которая связывает Исламскую Республику через Ирак с Сирией и Ливаном.

Туннели имеют приблизительную протяженность 122 метра в длину и они достаточно широкие, чтобы по ним можно было проехать на машине. Image Sat International (ISI), которая предоставила спутниковые снимки и написала отчет, отметила, что по крайней мере один туннель уже был раскопан и что строительство ускорилось "через несколько недель после того, как база была атакована", 9 сентября, 2019.

Иран начал строительство туннелей в Сирии недалеко от Ирака | Фото:

Иран начал строительство туннелей в Сирии недалеко от Ирака | Фото:

После этой атаки иранская группа Корпуса стражей исламской революции попыталась запустить ракеты по Израилю из базы около Дамаска.

В сообщении New York Times на прошлой неделе говорилось, что Иран передал баллистические ракеты малой дальности в Ирак.

Иран строит базу Имама Али возле нового пограничного пункта в Альбукамале в Сирии. Граница была открыта после войны с ИГИЛ. Источники в западной разведке говорят, что в туннелях будут храниться ракеты и оружие. Туннель дополнит, уже существующую, сеть иранской инфраструктуры вблизи границы и укрепит "сухопутный мост" или дорогу к морю, которая проходит через несколько районов возле реки Евфрат, а затем к путевым точкам на дороге в Дамаск и Хомс, которые называются T2, T3 и T4.

Последняя представляет собой базу под названием T-4 или Tiyas, которая была поражена воздушными ударами, и где Иран пытался ввести свою 3-ю систему ПВО "Хордад" в апреле 2018 года, а также беспилотники и другое оружие.


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