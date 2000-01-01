10.12 19:01 MIGnews.com

В Кнессет внесен законопроект о роспуске парламента

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Законопроект о роспуске 22-го Кнессета было внесено сегодня днем ​​во вторник, 10 декабря, для рассмотрения депутатами. Такое решение принято после неспособности сформировать коалицию или правительство единства действующим премьер-министром Биньямином Нетаниягу и лидером "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем.Предложение внесли совместно лидеры переговорных групп двух основных партий: Ави Ниссенкорн из "Кахоль Лаван" и Микки Зоар из "Ликуда".Законопроект, вероятно, позволит избрать 23-й Кнессет в дату, отличную от даты, предписанной законом, в случае роспуска из-за неспособности сформировать правительство.Вчера сообщалось, что в ходе дискуссий между фракциями было решено, что, если Кнессет распадется на этой неделе, выборы состоятся в понедельник, 2 марта 2020 года.Председатель переговорной группы "Кахоль Лаван" Ави Ниссенкорн заявил после соглашения, что "партия приложит все усилия до последнего момента, чтобы предотвратить дальнейшие и ненужные выборы в Государстве Израиль"."Как мы и обещали общественности, если Нетаниягу избежит создания правительства единства и заставит нас распустить Кнессет, у нас будет как можно более короткая кампания. Я рад, что "Ликуд" и другие фракции в Кнессете согласились присоединиться к этому шагу", добавил он.