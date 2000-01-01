Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Кнессет внесен законопроект о роспуске парламента | Фото:10.12 19:01   MIGnews.com

В Кнессет внесен законопроект о роспуске парламента

Законопроект о роспуске 22-го Кнессета было внесено сегодня днем ​​во вторник, 10 декабря, для рассмотрения депутатами. Такое решение принято после неспособности сформировать коалицию или правительство единства действующим премьер-министром Биньямином Нетаниягу и лидером "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем.

Предложение внесли совместно лидеры переговорных групп двух основных партий: Ави Ниссенкорн из "Кахоль Лаван" и Микки Зоар из "Ликуда".

Законопроект, вероятно, позволит избрать 23-й Кнессет в дату, отличную от даты, предписанной законом, в случае роспуска из-за неспособности сформировать правительство.

Вчера сообщалось, что в ходе дискуссий между фракциями было решено, что, если Кнессет распадется на этой неделе, выборы состоятся в понедельник, 2 марта 2020 года.

Председатель переговорной группы "Кахоль Лаван" Ави Ниссенкорн заявил после соглашения, что "партия приложит все усилия до последнего момента, чтобы предотвратить дальнейшие и ненужные выборы в Государстве Израиль".

"Как мы и обещали общественности, если Нетаниягу избежит создания правительства единства и заставит нас распустить Кнессет, у нас будет как можно более короткая кампания. Я рад, что "Ликуд" и другие фракции в Кнессете согласились присоединиться к этому шагу", добавил он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:21
Ганц: Нетаниягу не должен превращать Кнессет в свое укрытие
18:48
Париж: израильтянина избили за то, что он говорил на иврите
18:25
Опрос: у "Ликуда" - 33 места, у "Кахоль Лаван" - 35
18:00
Иран заявляет о готовности к обмену заключенными в США
17:38
В Израиле продлили налог на автомобили класса "люкс"
17:16
Отчет: 42% израильских семей живет в перерасходе
17:07
Атака в метро Санкт-Петербурга:организатору дали пожизненное
17:00
Школьникам в Израиле прочитали доклад о плоской Земле
16:40
Зариф: INSTEX может стать оперативным
16:38
Яир Голан: либо воюйте с ХАМАСом, либо договаривайтесь
16:29
Исламский джихад: не идет и речи о перемирии с Израилем
16:05
Арабы отвергают роль религии в политике
16:00
Аббас призвал к всеобщим выборам в ПА в следующем году
15:48
Извержение вулкана в Новой Зеландии: число жертв достигло 8
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus