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Опрос: у `Ликуда` - 33 места, у `Кахоль Лаван` - 35 | Фото:10.12 18:25   MIGnews.com

Опрос: у "Ликуда" - 33 места, у "Кахоль Лаван" - 35

Если бы выборы состоялись сегодня, левоцентристская партия "Кахоль Лаван" получила бы на два места в Кнессете больше, чем "Ликуд". Об этом свидетельствуют данные нового опроса.

Опрос, проведенный Уолла !, показал, что "Кахоль Лаван" получат 35 мест в Кнессете, а Ликуд - 33. Объединенный арабский список сохранит свои нынешние 13 мест в Кнессете, в то время как партии "НДИ", "Яадут а-Тора" и "ШАС" получат по восемь мест.

Партия "Ха Ямин ха Хадаш" возьмет шесть мест в Кнессете, партия "Авода" - пять, а Демократический союз - четыре.

"Еврейский дом" и "Ихуд Леуми" не смогут преодолеть избирательный порог, набрав всего 2,1% голосов, вместе с "Отцма Иегудит" (1,3% голосов).

В общей сложности правый блок получил бы 55 мест в Кнессете, а лево-арабский - 57 мест, ровно столько же, сколько в нынешнем Кнессете. Решающим фактором останется "НДИ" с восемью местами.

Опрос включал репрезентативную выборку из 506 израильтян старше 18 лет, максимальная погрешность составляет 4,4%.


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