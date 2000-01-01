10.12 18:07 MIGnews.com

ХАМАС помогает Джереми Корбину стать премьер-министром

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Террористическая организация ХАМАС работает над тем, чтобы помочь Джереми Корбину, лидеру британской лейбористской партии, победить на всеобщих выборах в Великобритании в четверг, 12 декабря. Об это сообщила израильская пресс-служба Tazpit.По данным TPS, один из крупнейших и наиболее важных каналов поддержки Корбина в мире - страница Facebook "Мы поддерживаем Джереми Корбина", насчитывающая около 72 000 подписчиков, - управляется боевиками ХАМАСа в Газе и Лондоне. В течение более двух лет ей управляет Валид Абу Рук, житель Хан-Юниса в Газе. В июне 2017 года активисты партии добавили Абу Рука в качестве менеджера, объявив его "нашим человеком в Газе".В отчете говорится, что "он является центральной связью в скрытых отношениях, которые служат ХАМАСу в его политических отношениях с лейбористами, и это, возможно, побудило активистов партии назначить его директором страницы Facebook из Газы".Источник в Газе сообщил TPS, что "Абу Рук обслуживает информационную кампанию ХАМАСа , поскольку он владеет английским языком" и пишет для "Аль-Джазира", для сайта "Палестина 24" и для сайта "Ближний Восток". Он также пишет для лондонской газеты Memo Monitor, которая считается одним из британских сайтов Мусульманского братства.Абу Рук также выступает за бойкот израильских СМИ и является активным сторонником нескольких организаций BDS, в том числе Viva Palestina. Она зарегистрирована в Великобритании и действует по указанию высокопоставленного чиновника ХАМАСа Захера Бирави. Он отвечает за все отношения между ХАМАСом и Великобританией.В понедельник, сопредседатель "Кахоль Лаван" Яир Лапид заявил, что Израиль должен активно гарантировать, что Корбин не станет премьер-министром.Корбин присутствовал на конференции с террористами ХАМАС в Дохе в 2012 году. Представитель Корбина заявил, что лидер лейбористов "давно и принципиально поддерживает солидарность с палестинским народом и взаимодействует с участниками конфликта в поддержку мира и справедливости на Ближнем Востоке."В 2014 году Корбин присутствовал на церемонии поминовения палестинских террористов, которые убили 11 израильтян на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году.