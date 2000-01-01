10.12 16:38 MIGnews.com

Яир Голан: либо воюйте с ХАМАСом, либо договаривайтесь

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Генерал-майор Яир Голан (Демократический союз) принял участие в конференции по укреплению южных общин Израиля, которая прошла во вторник, 10 декабря, в Кнессете."Я слышал Алона Давиди (мэр Сдерота), который говорил от души и высказывал правильные требования. Я хорошо знаю жителей общин, так как я был начальником Командования Внутреннего фронта и я приветствую их обеими руками", - заявил Голан."Вы говорите: "Не давайте нам "обезболивающие", дайте нам реальное решение". Реальное решение неполитическое, оно профессиональное и, поверьте мне, я это прекрасно понимаю. Может быть, я не великий политик, но я хороший военный человек, и я говорю самым простым способом: чтобы преодолеть угрозу мы должны победить военную силу ХАМАСа, а это невозможно сделать с воздуха. Мы должны идти в глубины территории и сражаться с ХАМАСом."Однако Голан предупредил, что наземная операция будет стоить слишком дорого. "Это не легко, и это не решение, которое правое или левое правительство примет с легкостью.""Если вы решите не принимать военное решение, вам нужна политика, и политика заключается в том, чтобы договориться с ХАМАСом. Должно быть стратегическое решение. Невозможно не разговаривать с ними и не принимать военное решение. Это залог повторяющихся обострений. Я надеюсь, что вы больше не верите, что ответы ЦАХАЛа к чему-т ведут, они никого не волнует в ХАМАСе или "Исламском джихаде". В течение многих лет мы реагировали, и ничего не изменилось."Голан подчеркнул: "Государство Израиль стоит перед решением. Если мы не хотим военную операцию в Газе, то нет другого выбора, кроме как войти туда. Это противный враг, которого мы хотели бы стереть с карты."