10.12 16:00 MIGnews.com

Аббас призвал к всеобщим выборам в ПА в следующем году

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Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас объявил во вторник, 10 декабря, что палестинцы на Западном берегу, в Газе и восточном Иерусалиме пойдут на выборы в следующем году, впервые за 14 лет.Выступая на антикоррупционной конференции в Рамалле, Аббас сказал, что палестинские фракции ФАТХ, которую он контролирует, и ХАМАС, которая управляет Газой, договорились провести в 2020 году двухсторонние выборы президента и Законодательного совета Палестины. Председатель Палестинской автономии Центральная избирательная комиссия Ханна Насер сыграла важную роль в достижении согласия фракций, сказал Аббас.Единственный вопрос, который еще предстоит решить, - это процесс голосования в Восточном Иерусалиме. Израиль выступает против того, чтобы позволить его жителям участвовать в голосовании. "Мы продолжаем наши усилия с европейскими и другими странами мира, пытаясь убедить Израиль разрешить проведение выборов, как они это делали в 1996 и 2006 годах", - заявил президент ПА.В результате голосования 2006 года террористическая группировка ХАМАС получила большинство в парламенте Рамаллы. В 2007 году ХАМАС выдворил Аббаса и его движение ФАТХ из Газы в результате кровавого переворота. Этот шаг фактически расколол Палестинскую администрацию на две отдельные политические единицы.Все усилия, предпринятые в течение последнего десятилетия по содействию примирению между конкурирующими палестинскими группировками потерпели неудачу, несмотря на растущую критику среди палестинской общественности.