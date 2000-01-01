Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Лапид отказался от ротации - Нетаниягу зовет на переговоры | Фото:10.12 15:40   MIGnews.com

Лапид отказался от ротации - Нетаниягу зовет на переговоры

Один из лидеров "Кахоль Лаван" Яир Лапид заявил в понедельник, 9 декабря, что откажется от своего давнего требования стать премьер-министром в ротационном правительстве вместе с лидером партии Бенни Ганцем.

"Если будут еще одни выборы, не будет никакой ротации.", - сказал Лапид, "Большая и единая партия "Кахоль Лаван" последует за Бенни Ганцем в качестве своего кандидата на пост премьер-министра". Депутат добавил, что он не чувствует, что "сдается", а скорее что "это большая привилегия - быть частью изменений, в которых отчаянно нуждается эта страна."

В свою очередь Ганц заявил, что будет вести переговоры с Биньямином Нетаниягу, если он не попросит Кнессет предоставить ему иммунитет от судебного разбирательства по трем делам о коррупции.
Вскоре после этого Нетаниягу обратился к лидеру "НДИ" Авигдору Либерману, призвав его "быстро провести переговоры в оставшиеся 48 часов, чтобы создать сильное национальное правительство".

"Ганца и Лапида, хватит применять уловки для отвлечения внимания от того факта, что вы отказались от правительства широкого единства, которое поможет заключить договор об обороне с Соединенными Штатами и аннексирует большую часть Западного берега", - говорится в заявлении премьер-министра. Он добавил, что узкое правое правительство является единственным оставшимся вариантом, чтобы предотвратить повторные выборы в Израиле.

Либерман быстро ответил, заявив чиновникам "Ликуда", что узкое правительство "неприемлемо". Он добавил, что такое правительство будет "означать двойную проблему для Израиля".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:16
Отчет: 42% израильских семей живет в перерасходе
17:07
Атака в метро Санкт-Петербурга:организатору дали пожизненное
17:00
Школьникам в Израиле прочитали доклад о плоской Земле
16:40
Зариф: INSTEX может стать оперативным
16:38
Яир Голан: либо воюйте с ХАМАСом, либо договаривайтесь
16:29
Исламский джихад: не идет и речи о перемирии с Израилем
16:05
Арабы отвергают роль религии в политике
16:00
Аббас призвал к всеобщим выборам в ПА в следующем году
15:48
Извержение вулкана в Новой Зеландии: число жертв достигло 8
15:40
Иранский финансовый коллапс: продажи нефти упали на 70%
15:27
Сирия станет иранским Вьетнамом
15:10
В Нидерландах снижен уровень террористической угрозы
15:04
Ушла из жизни вокалистка Roxette Мари Фредрикссон  
14:48
Депутат от Ликуд: иммунитет - право каждого депутата
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus