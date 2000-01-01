10.12 15:40 MIGnews.com

Лапид отказался от ротации - Нетаниягу зовет на переговоры

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Один из лидеров "Кахоль Лаван" Яир Лапид заявил в понедельник, 9 декабря, что откажется от своего давнего требования стать премьер-министром в ротационном правительстве вместе с лидером партии Бенни Ганцем."Если будут еще одни выборы, не будет никакой ротации.", - сказал Лапид, "Большая и единая партия "Кахоль Лаван" последует за Бенни Ганцем в качестве своего кандидата на пост премьер-министра". Депутат добавил, что он не чувствует, что "сдается", а скорее что "это большая привилегия - быть частью изменений, в которых отчаянно нуждается эта страна."В свою очередь Ганц заявил, что будет вести переговоры с Биньямином Нетаниягу, если он не попросит Кнессет предоставить ему иммунитет от судебного разбирательства по трем делам о коррупции.Вскоре после этого Нетаниягу обратился к лидеру "НДИ" Авигдору Либерману, призвав его "быстро провести переговоры в оставшиеся 48 часов, чтобы создать сильное национальное правительство"."Ганца и Лапида, хватит применять уловки для отвлечения внимания от того факта, что вы отказались от правительства широкого единства, которое поможет заключить договор об обороне с Соединенными Штатами и аннексирует большую часть Западного берега", - говорится в заявлении премьер-министра. Он добавил, что узкое правое правительство является единственным оставшимся вариантом, чтобы предотвратить повторные выборы в Израиле.Либерман быстро ответил, заявив чиновникам "Ликуда", что узкое правительство "неприемлемо". Он добавил, что такое правительство будет "означать двойную проблему для Израиля".