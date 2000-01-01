10.12 15:40 MIGnews.com

Иранский финансовый коллапс: продажи нефти упали на 70%

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По сообщениям в американской прессе, МВФ оценивает иранские валютные резервы в сумму 86 миллиардов долларов. Это - на 20% меньше, чем во время кризиса 2013 года, побудившего аятолл начать переговоры ядерной программе с западными странами.Брайан Хавк, специальный посланник госсекретаря по Ирану утверждает, что у Ирана есть доступ не более, чем к 10% этих резервов - из-за санкций, введенных США.По прогнозам МВФ, Ирану потребуется 20% от суммы резервов на поддержание обменной ставки и контроля над инфляцией - если у него появится доступ к замороженным фондам. Предполагается, что иранский Центробанк сможет покрывать расходы на импорт не более, чем в течение одного года.Марк Дубович, исполнительный директор Democracy Foundation, говорит: “Если Иран страдает от серьезного снижения валютных запасов, это станет причиной кризиса баланса платежей, еще одного коллапса его валюты, новой волну инфляции и массовых увольнений из-за невозможности закупок оборудования и материалов. И Ирану необходимы покупки технологий для того, чтобы поддерживать функционирующую экономику”.Wall Street Journal сообщает, что иранский нефтяной экспорт рухнул на 70% и составляет всего 500 тысяч баррелей в день - по сравнению с 1,1 миллионом баррелей в 2013 году. Ирану грозит дефицит торгового баланса на уровне 3% от ВНП, при том, что в 2013 у Ирана был профицит торгового баланса на уровне 7% от ВНП. По Данным МВФ, Иран переживает сильнейшее за последние несколько десятилетий сжатие экономики.По данным американской разведки, Иран приближается к точке невозврата. Он или вынужден будет вернуться за стол переговоров и капитулировать перед американскими требованиями - или инициировать серию террористических атак против американских союзников и глобальной сети поставок энергоносителей. Именно так в Белом Доме оценивают последние агрессивные действия Тегерана против нефтяных танкеров и объектов нефтяной инфраструктуры в регионе.За последние пять недель было совершено девять ракетных ударов по иракским объектам, на которых размещены американские войска, причем последняя произошла в понедельник.В ходе последнего нападения в понедельник четыре ракеты попали в военную учебную базу возле международного аэропорта Багдада, где американские войска обучают сотрудников Иракской контртеррористической службы. Никто из американцев не пострадал, шесть сотрудников сил безопасности Ирака были ранены.После нападения иракские военные обыскали этот район и обнаружили пикап возле базы с ракетной установкой. Еще одна атака была совершена в четверг, когда ракеты приземлились возле авиабазы "Балад".