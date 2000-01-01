10.12 14:12 MIGnews.com

Шломи Саранга: остановить безумие эленктровелосипедов

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Известный израильский певец Шломи Саранга опубликовал в израильской прессе открытое письмо.Саранга пишет”Здравствуйте, это Шломи Саранга. на прошлой неделе в больнице Ихилов были госпитализированы 86 человек в результате инцидентов с с скутерами и электровелосипедами. Среди них нахожусь и я.В прошлую пятницу я шел по тротуару по улице Ибн-Гвироль. Любой кто меня знает подтвердит - я самый осторожный человек в мире. Откуда не возьмись на огромной скорости вылетел человек на электровелосипеде и сбил меня. Я рухнул на асфальт. Доктора диагностировали перелом ребра.Я получаю сильные болеутоляющие, но мне трудно функционировать. Мне трудно спать. Мне больно дышать и я с трудом говорю. И при этом я считаюсь легко раненным.Смысл этого “небольшого” ранения - опустошающий - и я даже не говорю об экономическом ущербе. Я - предприниматель, я живу тем, что зарабатываю на представлениях. Все они отменены. Про душу и мысли я вообще молчу.Всем известно об опасности этих мощных транспортных средств. Они достают нас на тротуарах в качестве пешеходов, они достают нас на дорогах в качестве водителей, создавая опасные ситуации. Мы слышим об этих катастрофах каждое утро в новостях - несмотря на это, никто ничего не делает!Я призываю министерство транспорта, муниципалитет Тель-Авива, израильскую полицию прекратить сидеть сложа руки и остановить это безумие. Я поправлюсь и скоро вернусь и буду снова петь для моей аудитории. Мне повезло - со мной случилось чудо Хануки. Все могло бы закончиться куда серьезнее, и я благодарю Господа, что это так. Я призываю всех очнуться и положить этому конец”.