Шломи Саранга: остановить безумие эленктровелосипедов
Известный израильский певец Шломи Саранга опубликовал в израильской прессе открытое письмо.
Саранга пишет”Здравствуйте, это Шломи Саранга. на прошлой неделе в больнице Ихилов были госпитализированы 86 человек в результате инцидентов с с скутерами и электровелосипедами. Среди них нахожусь и я.
В прошлую пятницу я шел по тротуару по улице Ибн-Гвироль. Любой кто меня знает подтвердит - я самый осторожный человек в мире. Откуда не возьмись на огромной скорости вылетел человек на электровелосипеде и сбил меня. Я рухнул на асфальт. Доктора диагностировали перелом ребра.
Я получаю сильные болеутоляющие, но мне трудно функционировать. Мне трудно спать. Мне больно дышать и я с трудом говорю. И при этом я считаюсь легко раненным.
Смысл этого “небольшого” ранения - опустошающий - и я даже не говорю об экономическом ущербе. Я - предприниматель, я живу тем, что зарабатываю на представлениях. Все они отменены. Про душу и мысли я вообще молчу.
Всем известно об опасности этих мощных транспортных средств. Они достают нас на тротуарах в качестве пешеходов, они достают нас на дорогах в качестве водителей, создавая опасные ситуации. Мы слышим об этих катастрофах каждое утро в новостях - несмотря на это, никто ничего не делает!
Я призываю министерство транспорта, муниципалитет Тель-Авива, израильскую полицию прекратить сидеть сложа руки и остановить это безумие. Я поправлюсь и скоро вернусь и буду снова петь для моей аудитории. Мне повезло - со мной случилось чудо Хануки. Все могло бы закончиться куда серьезнее, и я благодарю Господа, что это так. Я призываю всех очнуться и положить этому конец”.