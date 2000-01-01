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 Шломи Саранга: остановить безумие эленктровелосипедов 10.12 14:12   MIGnews.com

 Шломи Саранга: остановить безумие эленктровелосипедов

Известный израильский певец Шломи Саранга опубликовал в израильской прессе открытое письмо.

Саранга пишет”Здравствуйте, это Шломи Саранга. на прошлой неделе в больнице Ихилов были госпитализированы 86 человек в результате инцидентов с с скутерами и электровелосипедами. Среди них нахожусь и я.

В прошлую пятницу я шел по тротуару по улице Ибн-Гвироль. Любой кто меня знает подтвердит - я самый осторожный человек в мире. Откуда не возьмись на огромной скорости вылетел человек на электровелосипеде и сбил меня. Я рухнул на асфальт. Доктора диагностировали перелом ребра.

Я получаю сильные болеутоляющие, но мне трудно функционировать. Мне трудно спать. Мне больно дышать и я с трудом говорю. И при этом я считаюсь легко раненным.

Смысл этого “небольшого” ранения - опустошающий - и я даже не говорю об экономическом ущербе. Я - предприниматель, я живу тем, что зарабатываю на представлениях. Все они отменены. Про душу и мысли я вообще молчу.

Всем известно об опасности этих мощных транспортных средств. Они достают нас на тротуарах в качестве пешеходов, они достают нас на дорогах в качестве водителей, создавая опасные ситуации. Мы слышим об этих катастрофах каждое утро в новостях - несмотря на это, никто ничего не делает!

Я призываю министерство транспорта, муниципалитет Тель-Авива, израильскую полицию прекратить сидеть сложа руки и остановить это безумие. Я поправлюсь и скоро вернусь и буду снова петь для моей аудитории. Мне повезло - со мной случилось чудо Хануки. Все могло бы закончиться куда серьезнее, и я благодарю Господа, что это так. Я призываю всех очнуться и положить этому конец”.


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