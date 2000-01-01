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Кац-Ирану: никакая угроза нас не остановит | Фото:10.12 12:12   MIGnews.com

Кац-Ирану: никакая угроза нас не остановит

Министр иностранных дел Исраэль Кац ответил на угрозы со стороны иранского чиновника "сравнять Тель-Авив с землей".

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Мы не позволим Ирану получить ядерное оружие, и, если это будет последний вариант, мы будем действовать военным путем. Никакая угроза нас не остановит", – отметил Кац.

По его словам, "Израиль – это не беспомощные демонстранты в Иране и Ираке, убитые режимом аятоллы".

"Он готов решительно отреагировать на любую угрозу или вред. Что касается Ливана? Здесь реальное лицо Насраллы раскрывается, как полное Иранский прокси, а не как защитник интересов Ливана", – добавил министр.


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