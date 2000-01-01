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В Венгрии могут усилить контроль над театрами 10.12 22:07   MIGnews.com

В Венгрии могут усилить контроль над театрами

Правительство Венгрии представило парламенту планы ужесточения контроля над театрами, что вызвало протесты со стороны актеров и зрителей, которые видят свободу творчества под угрозой.

Публичная петиция, призывающая законодателей отклонить законопроект, собрала больше чем 47 700 подписей. Актеры в выходные зачитывали петицию в нескольких кинотеатрах.

Согласно проекту закона, опубликованному на сайте парламента, который правительство смягчило по сравнению с первоначальной версией, опубликованной в пятницу, новый Национальный совет по культуре будет отвечать за "единое стратегическое направление различных сегментов культуры", пишет TRTWorld.

Законопроект гласит, что культурные организации должны "активно защищать интересы благополучия и развития нации".

Министр человеческих ресурсов Венгрии, курирующий культуру, будет иметь право назначать театральных режиссеров в учреждениях, совместно финансируемых государством и муниципалитетами.

Министр и соответствующий муниципалитет должны будут подписать соглашение, определяющее совместную деятельность театра, в том числе то, как назначать его директора, но это соглашение "должно гарантировать артистическую свободу театра", говорится в законопроекте.


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