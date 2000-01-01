10.11 09:06 MIGnews.com

Девушка связанная с делом Хефеца подаст иск к министру Охане

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Израильская пресса сообщает, что девушка, которую использовали в качестве средства и давления на государственного свидетеля Нира Хефеца, намерена подать иск к министру юстиции Амиру Охане.Также иск будет подан к государственной прокуратуре.Девушка утверждает, что публичное раскрытие министром Оханой на заседании Кнессета факта шантажа причинили ей душевные страдания.Девушка уже наняла адвоката. Она также подаст иск к прокуратуре - за то, что запрет на публикацию информации о ее деле был наложен слишком поздно, а также в том, что материалы о деле попали тем, кому они не предназначались - а именно, адвокатом Нетаниягу.Офис государственной прокуратуры сообщил, что указанные материалы были преданы “ненамеренно” и “по ошибке”.Министерство юстиции уверено в том, что вызов на допрос женщины был оправданным, поскольку она “связана” с Хефецем и он “мог прятать на ее компьютере информацию”. Источники в министерстве юстиции подчеркнули, что хотя “на следствии были сказаны слова, которые не должны были прозвучать”, это не означает коллапса дела 4000.Адвокат Илан Софер, представляющий Хефеца, заявил, что инцидент с женщиной никак не повлиял на решение его клиента стать государственным свидетелем и он готов подтвердить данные им показания в суде и под присягой.После скандального выступления Оханы в Кнессете раздались призывы о возбуждении уголовного дела против министра юстиции. Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт еще не принял решения по данному вопросу.