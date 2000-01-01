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Амнон Абрамович: Биби сядет, если будет атаковать прокуроров 10.11 08:45   MIGnews.com

Амнон Абрамович: Биби сядет, если будет атаковать прокуроров

Известный израильский политический аналитик Амнон Абрамович “предупредил” главу правительства Биньямина Нетаниягу.

Абрамович, в ходе шоу на 12-м канале израильского ТВ перечислил громкие дела, в которых обвиняемые атаковали прокуратуру, следствие и правоохранительную систему - и сели в тюрьму. Среди перечисленных Абрамовичем примеров - Ашер Ядлин, Шломо Бенизри и Арье Дери.

Абрамович отметил: “Между прочим, заметьте, как ведет теперь себя Арье Дери. Он и очень умен, и очень опытен. Против него ведется  новое расследование - но он не чирикает, не сказал ни одного слова против медиа, против полиции, против офиса генерального прокурора: он кое-чему научился. Я предлагаю другим обвиняемым поучиться у него”.


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