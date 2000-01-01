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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:11.11 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Внук Ицхака Рабина призвал Нетаниягу уйти в отставку. На официальной церемонии на национальном кладбище на горе Герцль в Иерусалиме, внук Рабина Йонатан Бен Арци призвал Нетаниягу подать в отставку по трем уголовным делам против него.

Ультиматум Либермана: Мы поддержим "вторую сторону". "Ультиматум" был предъявлен в эфире программы Даны Вайс. Либерман заявил: "Я предлагаю Ганцу и Нетаниягу встретится на этой неделе. Ганц должен согласиться с формулой президента, а Нетаниягу - расстаться с правым блоком".

Амнон Абрамович: Биби сядет, если будет атаковать прокуроров. Абрамович, в ходе шоу на 12-м канале израильского ТВ перечислил громкие дела, в которых обвиняемые атаковали прокуратуру, следствие и правоохранительную систему - и сели в тюрьму.

Элькин: Удивлен готовностью Либермана поддержать Ахмеда Тиби. Представитель Ликуда сказал: “Либерман играет в покер без карт. Значение заявления Либермана следующее: у Бени Ганца есть три варианта - выборы, создание правительства с Ликудом или правительство меньшинства с арабами и Либерманом."

Проститутки - БАГАЦу: Не мешайте работать. Группа израильтянок, зарабатывающих на жизнь проституцией подали петицию в БАГАЦ с требованием отменить закон о запрете рекламы сексуальных услуг.

Король Иордании объявил о суверенитете над Цофар и Нахараим. Король Абдалла II сказал в воскресенье в своем выступлении перед новым правительством, что Иордания положит конец "аннексии двух областей и наложит наш полный суверенитет на каждый их дюйм".

Российский специалист по Наполеону расчленил труп аспирантки. Историка нашли в реке с отрубленными руками жертвы - он хотел покончить с собой в костюме Наполеона на глазах у туристов.

13-летнюю девочку заставляли оказывать интимные услуги. Пресс-службы полиции сообщила, что в ходе рейда были задержаны трое мужчин. Им могут быть предъявлены обвинения в сутенерстве.


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