10.11 21:13 MIGnews.com

Либерман: лидерские качества Нетаниягу и Ганца сомнительны

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Лидер партии "НДИ" Авигдор Либерман в воскресенье, 10 ноября, поставил под сомнение лидерские качества премьер-министра Биньямина Нетаниягу и главы партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганца."Клевета и обвинения Нетаниягу против меня и других, а также его неспособность принять одно простое решение отделиться от ультраортодоксально-мессианского блока поднимают гигантский вопросительный знак относительно его лидерских навыков и соображений, которыми он руководствуется", - сказал Либерман в своем заявлении.Он добавил: "Продолжающийся отказ Бенни Ганца от решения принять предложение президента также поднимает сложные вопросы, касающиеся [его] лидерских качеств и способности принимать решения в критический период".Либерман сказал, что он по-прежнему привержен созданию правительства либерального единства, состоящего из "Ликуда" Нетаниягу и "Кахоль Лаван", и предупредил, что большинство израильтян выступают против третьих выборов."Я ожидаю и от "Ликуда", и от "Кахоль Лаван" получить четкий ответ как можно быстрее", - сказал он.В субботу Либерман бросил ультиматум Нетаниягу и Ганцу, заявив, что если они не пойдут на жесткие компромиссы, чтобы вместе сформировать коалицию, он поддержит другого кандидата и откажется от своего обещания поддерживать только правительство национального единства.