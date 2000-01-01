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Внук Ицхака Рабина призвал Нетаниягу уйти в отставку | Фото:10.11 20:50   MIGnews.com

Внук Ицхака Рабина призвал Нетаниягу уйти в отставку

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вступил в словесную перепалку с внуком убитого 24 года назад премьер-министра Ицхака Рабина во время ежегодных мемориальных церемоний. Мероприятие проходило в резиденции президента в воскресенье, 10 ноября.

На официальной церемонии на национальном кладбище на горе Герцль в Иерусалиме, внук Рабина Йонатан Бен Арци призвал Нетаниягу подать в отставку по трем уголовным делам против него: "Настало время взять на себя ответственность, подавать пример", - сказал он.

"Если на вашей персоне есть пятно, отойдите в сторону, уйдите с поста".

Бен Арци напомнил, что Рабин подал в отставку с поста премьер-министра в 1977 году во время более раннего пребывания в должности, после того как выяснилось, что он и его жена держали незаконные банковские счета. Они оба были оштрафованы.

"Несмотря на то, что он искренне верил, что он был подходящим человеком для руководства страной, он решил взять на себя личную ответственность и уйти в отставку", - сказал внук Рабина. "Чтобы пойти на болезненную личную уступку во имя израильской демократии, чтобы она не была запятнана".

Нетаниягу ответил ему во время своей речи, состоявшейся в Кнессете позже в тот же день.

"К моему сожалению, в этом году были и те, кто решил использовать государственную мемориальную службу для вопиющих и постыдных политических атак, которые больше всего вредят памяти Ицхака Рабина", - заявил Нетаниягу.

Президент Реувен Ривлин, выступавший с речью, предостерег от превращения памяти об Ицхаке Рабине в политическую игру.


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