10.11 20:08 MIGnews.com

Начальник штаба ЦАХАЛа поздравил Беннетта с назначением

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Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави побеседовал с недавно назначенным министром обороны Нафтали Беннеттом и поздравил его с должностью, в воскресенье, 10 ноября.Во время разговора Кохави сказал Беннетту, что он "сделает все возможное, чтобы мы вместе добились успеха в достижении целей безопасности Государства Израиль, а также чтобы мы вместе преуспели в преодолении проблем перед нами".Беннетт поблагодарил начальника штаба и сказал, что он "доверяет ЦАХАЛу", в том числе "его командирам, а вы у руля".Новый министр обороны добавил, что израильские военные должны быть готовы к любым возможным сценариям и вызовам безопасности."Безопасность народа Израиля в ваших хороших руках. Сегодня ЦАХАЛ наделены великим лидерством. Мы должны быть полностью готовы к любому возможному сценарию на каждом фронте. Я иду помогать, служить и помогать".Ранее в воскресенье кабинет министров одобрил назначение премьер-министром Биньямином Нетаниягу Беннета министром обороны.Из присутствующих министров только Йоав Галант проголосовал против утверждения назначения.