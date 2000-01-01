10.11 19:21 MIGnews.com

Нир Хефец: мои показания - чистая правда

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Государственный свидетель по делу 4000 Нир Хефец после заседания суда по его делу сделал заявление для журналистов.Хефец сказал: “Вам ли журналистам не знать, чему я подвергся за последние полтора года. Я хочу сказать всем подозреваемым во всех расследованиях - я им желаю оправдания. Я не действую ни против кого. Определенно не против премьер-министра, с которым я работал. Я подписал в феврале 2018 года соглашение о том, что стану государственным свидетелем. На протяжении длительного времени я давал показания, и все они - чистая правда. Я уверен в том, что суд признает правдивость моих показаний. То, что произошло в последние дни - выходит за всякие рамки”.