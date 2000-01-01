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Хефец судье: ты хочешь моей смерти 10.11 18:50   MIGnews.com

Хефец - судье: ты хочешь моей смерти

Слушания по делу государственного свидетеля Нира Хефеца в тель-авивском окружном суде увенчались громким скандалом.

Суд рассматривал вопрос о том, следует ли снимать запрет на публикацию подробностей расследования дела Хефеца, в частности, предполагаемый шантаж следователей Хефеца, в результате которого тот принял решение стать государственным свидетелем в деле 4000.

Хефец во время судебных слушаний чрезвычайно возбудился и начал кричать на судью Алаа Масарва:" Скандал, что это - открытые слушания. Ты меня убиваешь! Убиваешь! Реальная кровь прольется. Эта кровь будет на суде! Вы ведете меня на виселицу!"

На определенном этапе Хефец в бешенстве вылетел из зала заседаний суда. Вернувшись он стал кричать: “Лошади сбежали из конюшен. Суд не закрыл двери. Это - полное беззаконие!”

Между тем судья, Алаа Масарва, заявил представителям государственной прокуратуры: “Публика должна знать силу применения незаконных средств. Часть данных об этом публика должна знать”. Представитель прокуратуры Амир Табакник сказала: В существующей в обществе атмосфере , каждая раскрытая деталь используется в качестве рычага давления. Каждое нарушение ордера о запрете на раскрытие информации должно быть расследовано и будет расследовано . Акции предпринимались и акции будут предприниматься против такого рода вещей”.

Адвокат Шели Эшболь, представляющая интересы девушки, с помощью которой шантажировали Хефеца заявила: “Речь идет об информации, которая ни в каком виде не может появиться в прессе. Говорят о том ущербе, который причинен Ниру Хефецу, но никто не говорит о ней.  девушка - третья сторона, которая не имеет никакого отношения к делу. Она - вне подозрений”. Мой клиент - третья, нив чем не виновная сторона, которую против ее воли затянуло в этот шторм. Она не связана с этими делами, она не связана с этими расследованиями, но ее имя замарано.  Она переживает очень нелегкие дни, тяжелые дни. Она - человек, живущий очень скромной жизнью, никому неизвестный человек, которого внезапно оказался в фокусе общественного внимания. Она этого совсем не хочет, она хочет продолжать жить нормальной жизнью”.


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