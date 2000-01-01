10.11 18:48 MIGnews.com

Ривлин: ненависть может привести к политическому убийству

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Атмосфера яростной ненависти и подстрекательства, основанная на противоположных политических идеологиях, которая сейчас проникает в Израиль и просачивается к следующему поколению, может спровоцировать еще одно политическое убийство, заявили президент Реувен Ривлин и Далия Рабин, дочь убитого премьер-министра Ицхака Рабина.Они выступали в воскресенье, 10 ноября, в резиденции президента на церемонии Нер-Ицхак, которая знаменует собой официальное начало серии ежегодных мемориальных мероприятий, посвященных годовщине смерти Рабина.На церемонии присутствовали четыре поколения семьи Рабина, а также два бывших лидера Аводы: бывший премьер-министр Эхуд Барак и Ицхак Герцог. Нынешний лидер партии Амир Перец также присутствовал на встрече.Далия Рабин в своей речи прокомментировала ряд теорий заговора об убийстве её отца. Она заявила, что в прошлом предпочитала игнорировать их, но в нынешних обстоятельствах она чувствует себя обязанной ответить, что ее отец был убит евреем с другими политическими взглядами. 24 года назад и по наше время есть те, кто согласен с убийцей Игалом Амиром, но только в последнее десятилетие люди стали говорить это вслух.По ее словам, нередки случаи, когда молодые люди, посещающие Центр Рабина, говорят, что Амир был прав, и что если бы они жили в то время, поступили бы точно также. Вместе с Ривлиным, Далия вспомнила речь, которую Рабин сказал перед Федерации еврейских общин Северной Америки в тот год.Рабин сказал, что он представляет собой "новую повестку дня для еврейского народа в диаспоре и для государства Израиль. Мы едины, находимся ли мы в Монреале или в Иерусалим, Майами, Чикаго, Рамат-Ган или Нетания. Мы один народ, разделенный только нашими адресами".Далия предупредила, что нация должна проснуться, пока не стало слишком поздно.Ривлин также высказался о ненависти в обществе. Он сказал, что "мы не должны забывать о засилии ненависти, подстрекательства и кровопролития, которое предшествовало убийству Рабина, и делать все от нас зависящее, чтобы такое явление никогда не повторилось, особенно на почве политической идеологии".Ривлин призвал все политические лагеря смягчить свою риторику и воздерживаться от извергания ненависти. "Это не наш путь; это не путь народа Израиля", - заявил он. "Мы должны осознавать разрушения, которые мы можем нанести своими руками".