Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ривлин: ненависть может привести к политическому убийству | Фото:10.11 18:48   MIGnews.com

Ривлин: ненависть может привести к политическому убийству

Атмосфера яростной ненависти и подстрекательства, основанная на противоположных политических идеологиях, которая сейчас проникает в Израиль и просачивается к следующему поколению, может спровоцировать еще одно политическое убийство, заявили президент Реувен Ривлин и Далия Рабин, дочь убитого премьер-министра Ицхака Рабина.

Они выступали в воскресенье, 10 ноября, в резиденции президента на церемонии Нер-Ицхак, которая знаменует собой официальное начало серии ежегодных мемориальных мероприятий, посвященных годовщине смерти Рабина.

На церемонии присутствовали четыре поколения семьи Рабина, а также два бывших лидера Аводы: бывший премьер-министр Эхуд Барак и Ицхак Герцог. Нынешний лидер партии Амир Перец также присутствовал на встрече.

Далия Рабин в своей речи прокомментировала ряд теорий заговора об убийстве её отца. Она заявила, что в прошлом предпочитала игнорировать их, но в нынешних обстоятельствах она чувствует себя обязанной ответить, что ее отец был убит евреем с другими политическими взглядами. 24 года назад и по наше время есть те, кто согласен с убийцей Игалом Амиром, но только в последнее десятилетие люди стали говорить это вслух.

По ее словам, нередки случаи, когда молодые люди, посещающие Центр Рабина, говорят, что Амир был прав, и что если бы они жили в то время, поступили бы точно также. Вместе с Ривлиным, Далия вспомнила речь, которую Рабин сказал перед Федерации еврейских общин Северной Америки в тот год.

Рабин сказал, что он представляет собой "новую повестку дня для еврейского народа в диаспоре и для государства Израиль. Мы едины, находимся ли мы в Монреале или в Иерусалим, Майами, Чикаго, Рамат-Ган или Нетания. Мы один народ, разделенный только нашими адресами".

Далия предупредила, что нация должна проснуться, пока не стало слишком поздно.

Ривлин также высказался о ненависти в обществе. Он сказал, что "мы не должны забывать о засилии ненависти, подстрекательства и кровопролития, которое предшествовало убийству Рабина, и делать все от нас зависящее, чтобы такое явление никогда не повторилось, особенно на почве политической идеологии".

Ривлин призвал все политические лагеря смягчить свою риторику и воздерживаться от извергания ненависти. "Это не наш путь; это не путь народа Израиля", - заявил он. "Мы должны осознавать разрушения, которые мы можем нанести своими руками".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:45
Суд вынес приговор грабителям, до смерти избившим раввина
19:21
Нир Хефец: мои показания - чистая правда
19:06
Tesla планирует расширить рынок электромобилей в Израиле
18:50
Хефец - судье: ты хочешь моей смерти
18:16
Мошенники выпрашивали у родителей Наамы Иссахар деньги
18:07
13-летнюю девочку заставляли оказывать интимные услуги
18:00
Техасская пара дожила до 211 лет на двоих
17:39
По всему Израилю вспыхивают пожары: издан новый указ
17:36
Арье Дери: Либерман сделал шаг навстречу пропасти
17:12
Еврейский пекарь запустил линию хлеба с каннабисом
16:31
ЦАХАЛ продолжает охранять фермеров в анклаве Цофар
16:11
Российский специалист по Наполеону расчленил труп аспирантки
16:09
Стоун повторила знаменитую сцену из "Основного инстинкта"  
15:51
Депутат призвал к экстренной встрече по Цофар и Нахараим
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus