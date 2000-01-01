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Арье Дери: Либерман сделал шаг навстречу пропасти | Фото:10.11 17:36   MIGnews.com

Арье Дери: Либерман сделал шаг навстречу пропасти

Глава ультраортодоксальной партии "ШАС" прокомментировал ультиматут, выдвинутый председателем "НДИ" Авигдором Либерманом Биньямину Нетаниягу и Бенни Ганцу. По его словам, Либерман на несколько шагов приблизился к политической "пропасти".

"Вчера в Израиле произошло нечто значительное. Авигдор Либерман сделал еще один шаг навстречу своей политической и моральной пропасти и четко заявил, что он предпочел бы сидеть с членами Объединенного списка во главе с Айманом Уда и Ахмадом Тиби, которых он называл "пятой колонной" и "террористами", и не с нами, его братьями и сестрами, традиционной, религиозной и ультраортодоксальной общественностью", - пишет Арье Дери в Facebook.

Дери добавил, что Либерманом движет "личная ненависть к Нетаниягу, заставляя его полностью сбиться с пути и сотрудничать с теми, кто годами работал против страны".

Он добавляет: "Мы не будем молчать и не примем исключение и бойкот огромного сообщества в стране только из-за ее веры и образа жизни".


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